Le coronavirus continue sa propagation à travers le monde ! Plus de 114150 personnes dans 105 pays et territoires ont été contaminées par le covid-19. Le bilan mondial des décès a, lui, dépassé la barre des 4000. La propagation du virus continue à une vitesse effrénée. Depuis lundi, le Panama, la Mongolie, le Burkina Faso et Chypre du Nord – République turque autoproclamée non reconnue par la communauté internationale –, ont fait leur entrée dans la liste des pays touchés par l’épidémie. Ils ont annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol. Après la Chine, c’est l’Union européenne qui est gravement touchée puisque tous les pays de l’espace Schengen ont recensé au moins un cas. L’Europe a même passé le cap des 15000 cas et des 500 morts alors que l’Allemagne a annoncé ses deux premiers décès. L’Europe a passé lundi le cap des 15000 cas et des 500 morts

Toute l’Italie en quarantaine

Du jamais-vu, le gouvernement italien a décidé de mettre tout le pays en quarantaine. Une décision surprenante, mais qui vient répondre à l’accélération du virus chez les transalpins. En effet, les mesures de confinement d’une vaste zone dans le Nord du pays allant de Milan, la capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial n’ont pas suffi. Lundi, jour d’entrée en vigueur de cette mesure drastique plus de 1600 personnes ont été reconnues positives, portant à près de 8000 le nombre de contaminées, et à 9200 cas depuis le début de l’épidémie. Mais surtout, il y a eu près de 100 morts en plus, portant le bilan à 463. Et une forte augmentation du nombre de personnes traitées en soins intensifs, à 733, soit 83 de plus que la veille. L’Italie est donc devenue le pays le plus touché après la Chine.

Chine: levée de restrictions au Hubei

Une petite bonne nouvelle au milieu de cette grave crise ! En Chine, plus de 70 % des malades ont guéri. Quelque 80000 cas ont été rapportés dans le pays. Mieux encore, la province chinoise du Hubei (centre), qui concentre l’essentiel des cas de covid-19 enregistrés à l’échelle mondiale, a annoncé, hier, une levée partielle des restrictions aux déplacements de ses habitants. La quasi-totalité du territoire provincial, où le nouveau coronavirus est apparu, était bouclé depuis fin janvier par un cordon sanitaire. Plus de 50 millions de personnes avaient interdiction de sortir des limites de leur commune. Dorénavant, une application mobile pour téléphone portable délivrera aux habitants des codes QR de couleur symbolisant leur état de santé, a indiqué le Hubei sur son site Internet officiel.

54 nouveaux décès en Iran, plus lourd bilan en une journée

L’Iran a annoncé mardi la mort de 54 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, le plus lourd bilan en une journée depuis le début de l’épidémie dans ce pays, l’un des plus touchés au monde. Ce nouveau bilan porte à 291 le nombre de personnes tuées par le Covid-19 en République islamique, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d’une conférence télévisée. Il a ajouté que 881 nouveaux cas avaient été confirmés, ce qui porte le total des infections à 8.042.

Un ministre et des députés touchés en France

Le coronavirurs frappe le gouvernement français. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a été testé positif, mais est « en forme », selon son cabinet. Des députés français sont également contaminés. Ils sont au nombre de cinq ainsi que deux agents travaillant au Palais Bourbon. L’OMS a fait part de son inquiétude quant à la propagation du virus à travers le monde. Pour rappel, les pays les plus affectés restent la Chine, la Corée du Sud, l’Iran, l’Italie et la France.