Des candidats à la présidentielle qui confrontent leurs programmes électoraux en direct à la Télévision nationale. Une pratique courante en Occident et expérimentée avec succès en Tunisie, pourrait devenir une réalité en Algérie. En effet, l’organisation d’un grand débat télévisé entre les cinq postulants à El Mouradia se précise de plus en plus.

Hier, un membre de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a confirmé pareille perspective «pour peu que les candidats acceptent», a-t-il dit sur les ondes de la radio publique. Compte tenu des conditions particulières de la tenue du scrutin, il est peu probable que les candidats refusent une telle invitation qui leur permettra d’exposer devant des millions de téléspectateurs leurs programmes électoraux. Surtout que le vice-président de l’Anie, Abdelhafid Milat, avait annoncé, il y a quelques jours, des contacts avec les dirigeants de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) afin de coordonner leur action pour que cette initiative voit le jour.

C’est là un exercice démocratique des plus importants, tant pour les candidats que pour l’élection en elle-même. Cette confrontation directe entre candidats pourrait «booster» le taux de participation au scrutin présidentiel. L’expérience tunisienne en est le parfait exemple. Les débats organisés à la mi-septembre ont donné une autre tournure pour une élection qui s’annonçait des plus moroses.

Les Tunisiens étaient peu enthousiastes, les sondages prédisaient un taux qui ne dépasserait pas les 35%, voire beaucoup moins. Quelques heures après le débat, les estimations ont grimpé pour dépasser largement les 40%. Le jour J, il était de 49% et plus de 60% au second tour de la présidentielle.

Certes, la situation en Algérie n’est pas la même, mais un face-à-face inédit pourrait convaincre les indécis d’aller voter, et rendre indécis certains «boycotteurs». Des enquêtes d’opinion informelles réalisées de manière certes «traditionnelle», mais tout de même efficaces, ont montré l’importance que revêt une telle pratique. Les résultats de ces sondages laissent entendre qu’une grande majorité des Algériens est entièrement acquise à ce genre de débats télévisés.

Selon les mêmes enquêtes, même ceux qui disent ne pas être concernés par la présidentielle affirment qu’ils suivront cette «battle». Mieux, une partie de cette catégorie d’électeurs avoue qu’elle pourrait changer d’avis si les candidats arrivent à convaincre. En fait, un grand débat sera l’occasion pour les cinq postulants de s’adresser directement aux électeurs.

Les candidats entrent dans les familles pour partager un rare moment d’ «émotion politique» en essayant de les convaincre avec leurs idées et leur vision. C’est également un baromètre sur le niveau de ces personnalités qui aspirent à prendre en main les destinées du pays. On sera loin du populisme ou du cirque que certains nous offrent ces derniers temps sur les plateaux de télévision.

Ils seront face à des professionnels des médias, qui leur poseront des questions précises auxquelles ils devront répondre en un temps compté d’avance. Cela montrera le fond de leurs propositions et donnera une idée claire de qui d’entre eux a la compétence nécessaire pour pouvoir porter le costume de chef de l’Etat. On se souvient tous encore de François Hollande et son fameux «Moi président de la République » qui avait « tordu le cou » à ceux qui voyaient ce costume trop grand pour lui. C’est sa prestation lors de ce débat qui l’avait mené à l’Elysée. Dans un contexte aussi «explosif» que celui que vit actuellement le pays, un tel exercice ne sera pas de refus. L’engouement qu’a suscité le grand débat tunisien auprès du public algérien, ou encore ceux auxquels on assiste chaque année aux Etats-Unis et en France, confortent l’option d’une forte audience. Reste aux candidats de convaincre lors de ce grand oral. Ce sera un test grandeur nature. Un « show » dans le… changement !