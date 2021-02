Scènes de hooliganisme à Hydra. Actes de violence et de barbarie. La façade vitrée du siège de la direction générale de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a volé, hier, en éclats. De prétendus supporters du Mouloudia d'Alger ont, après avoir, pris d'assaut l'entrée principale, caillasseé à coups de projectiles, de pierres et, la façade vitrée de l'immeuble de Sonatrach, actionnaire majoritaire et sponsor du club de football. En effet, de prétendus supporters du club se sont déplacés au siège de la Sonatrach, sis à Hydra (Alger) pour exiger le retrait de la firme pétrolière. Devant le refus des responsables de Sonatrach, ces pseudos-supporters n'ont pas trouvé mieux que de forcer le portail du siège de la compagnie pétrolière, comme le montrent plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux, montrant certains d'entre eux dans la cour, en train de casser les vitres. Des dégâts matériels ont été enregistrés, en dépit de la riposte des agents de sécurité postés au niveau de l'entrée qui n'ont rien pu faire pour empêcher les casseurs déchaînés, venus en nombre, d'accéder à l'enceinte du Groupe. Pourtant Toufik Hakkar, président-directeur général de Sonatrach, a affirmé, à l'occasion du centenaire du club, que le Mouloudia bénéficiera du «soutien nécessaire, afin de continuer à s'illustrer au niveau national et continental. Les raisons de cet acte de barbarie demeurent pour le moment inconnues. Néanmoins, ces actes ont provoqué la démission du président du conseil d'administration de la SSPA/MCA, Abdennacer Almas. Ce dernier aurait accusé le coach Nabil Neghiz d'être derrière cette montée au créneau des supporters, après ses déclarations à l'issue du match nul concédé samedi dernier (1-1), à domicile face à l'US Biskra. Neghiz avait pointé du doigt ses dirigeants en raison du manque de «motivation» des joueurs pour le fait de ne pas avoir réglé leur situation financière.