Le Parlement turc a donné le quitus à Erdogan pour envoyer ses soldats en Libye. Cette décision animée par un caractère belliciste prouve s’il en est que la Turquie sous le règne du nouveau « calife » pompeusement et hypocritement soutenu par les puissances de l’Otan, c’est pour jouer les trouble-fêtes dans la région du Sahel en général et près des frontières de l’Algérie en particulier.

Les enjeux sont ailleurs, c’est-à-dire au niveau des puissances internationales qui détiennent le timon et font semblant de laisser quelques pantins faire un peu de vacarme comme forme de parade sans effet. Erdogan, l’homme lige des forces de l’Otan a tout de même facilité les choses pour ceux qui entretenaient des relations équilibrées, voire soutenues dans certains cas à l’égard des islamistes en tant que mouvance à l’échelle internationale et à l’échelle nationale, c’est-à-dire dans notre pays. Cette mouvance qui excelle dans l’utilisation de la phraséologie pompeuse et la langue de bois quant aux valeurs et la défense des vertus et autres sémantiques pétries de démagogie et de populisme, n’a pas pu aujourd’hui prononcer un mot par rapport à la décision de leur mentor de se déployer en Libye militairement. La duplicité et la versatilité sont légion chez nos islamistes, leur double discours est conçu comme stratégie dans une tactique digne de l’autruche.

Les islamistes algériens et leurs partis s’ingéraient et fourraient leur nez dans toutes les questions qui ont trait aux aspects de la société et même politique, mais cette fois-ci l’aphasie est devenue un symptôme saillant les concernant. Les islamistes qui faisaient dans la dithyrambe à l’égard d’Erdogan et ses « miracles » économiques, alors, une fois que cette économie s’est montrée vulnérable et précaire à cause de sa nature spéculative qui repose sur les transactions boursières de l’étranger, cette mouvance est devenue subitement aphone en faisant la sourde oreille à la réalité de la Turquie et de l’œuvre de leur mentor qui trouve le moyen de tromper l’opinion en se cachant derrière l’habit moyenâgeux et passéiste d’un islam impérial et conquérant. Mais l’affaire de l’éventuelle déploiement des soldats turcs en Libye vient de montrer la vassalité des Frères musulmans comme secte qui exprime son allégeance surtout à l’élément qui a trait à la doctrine religieuse qui leur est propre. Les islamistes et les sbires de l’organisation des Frères musulmans en Algérie se donnaient l’image des dépositaires de la dignité des peuples et de leur souveraineté, surtout quand il s’agit de la question palestinienne dont ils ont dénaturé son sens et le contenu d’une cause de décolonisation et de droit du peuple palestinien à son autodétermination. Erdogan est arrivé a « débusqué » par son geste guerrier et conquérant ses alliés de la mouvance islamiste qui sont aujourd’hui choisis du doigt comme des instruments à la solde des puissances de ce monde qui visent à chambouler les cartes de la géopolitique actuelle en la transformant en une poudrière qui mènerait mordicus vers les champs du pétrole et des sites qui pullulent d’or et d’autres richesses naturelles de premier ordre. La mouvance islamiste bien de chez nous va opter pour un mutisme tactique en multipliant des sorties médiatiques sur des questions formelles et sans importance majeure pour occulter le gravissime événement et démarche que leur maître à pensée vient d’entreprendre dans le but d’aggraver la situation en Libye.

La vassalité et la versatilité ont leur raison qui ne s’explique que par l’opportunisme de l’islamisme politique et ses succédanés.