Le Syndicat national des directeurs des écoles primaires, créé récemment semble gagner du terrain à travers le territoire national. En effet, sa représentation vient de voir le jour à Béjaïa par l'installation d'un bureau.

Samir Baba Aïssa, membre de la commission paritaire et président de la Codep est désigné conformément à l'article 39 des statuts, comme coordinateur de wilaya, avec pour mission de structurer les différentes circonscriptions administratives à travers la wilaya.

Une mission difficile surtout en cette période de crise sanitaire, mais le défi peut être relevé grâce à la volonté et à la conviction de ses membres. Plusieurs directeurs d'établissements primaires relevant de certaines circonscriptions ont déjà tenu leurs assemblées générales et d'autres les ont programmées pour les jours à venir. «Ce cadre permettra aux directeurs de s'exprimer et d'exposer leurs préoccupations et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, et dans la finalité nous oeuvrons pour une école de qualité afin d'en faire un lieu de savoir-faire et de savoir-être», indiquait un membre du bureau joint, hier, par téléphone.

Une réunion de travail a eu lieu la semaine dernière à la direction de l'éducation regroupant le directeur, le secrétaire général et tous les chefs de services, une plate-forme de revendications de pas moins de 20 points dont nous détenons une copie a été débattue sereinement.

«La rencontre a été une réussite», selon le chargé de communication, Tahar Belkheir, qui précisait que «la majorité des points exposés a été satisfaite exception faite de ceux qui dépassent les prérogatives du DE, à l'instar du livre scolaire et de la prime de scolarité». L'assistance a sollicité le premier responsable afin de saisir le ministère pour leur éventuelle prise en charge.

Le logement d'astreinte, l'affectation des adjoints d'éducation, l'interpellation de certains maires qui outrepassent leurs prérogatives par le biais du wali, la généralisation du réseau Internet, notamment pour les écoles rurales et la finalisation des projets en cours, avant la rentrée scolaire prochaine se sont taillé la part du lion dans les débats, nous précise notre interlocuteur.

«D'autres réunions auront lieu périodiquement, la direction de l'éducation s'est montrée favorable au dialogue pour permettre à tout un chacun de surmonter toutes les entraves qui pourraient survenir à l'avenir et concrétiser ainsi, avec perfor-mance, les objectifs tracés par la tutelle, conclut le représentant local du Syndicat national des directeurs des écoles primaires.