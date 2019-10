En l’espace de deux années la santé a carrément calé à Bouira. Les patients et les spécialistes du secteur sont unanimes à dire que le secteur a été réduit à néant. Preuve en est, avant l’arrivée de la directrice de la santé, la maternité de Bouira tournait avec sept gynécologues. A son départ, le nombre a été réduit à zéro. Comment récompenser une pareille « réalisation ?». Ni l’hôpital de M’Chedallah ni celui de Aïn Bessem ni encore la polyclinique d’Ahl El Ksar ni le service des urgences de Sour el Ghozlane ni l’hôpital mère-enfant de Bouira ni l’école paramédicale du chef-lieu de wilaya ni l’hôpital de Bordj Okhriss… n’ont été réceptionnés et mis en service. La liste est encore longue. En guise de réponse aux sollicitations de la presse, la directrice n’hésitait pas à couper le téléphone au nez des journalistes. Avant son départ et lors d’une plénière de l’APW, la responsable a catégoriquement affirmé que l’amélioration des prestations au niveau de l’EPH Mohamed-Boudiaf était tributaire de la création d’un service d’urgence hors de l’enceinte. «Que fera-t-elle maintenant qu’elle se retrouve à la source même de la décision au ministère de la Santé ? Aura-t-elle l’audace d’inscrire ce projet pour Bouira?», s’interrogent les populations. Même si les pouvoirs publics ont consenti des efforts financiers colossaux, la wilaya de Bouira continue de dépendre des CHU avoisinants pour le moindre souci de santé. Le nouveau pensionnaire hérite d’une situation des plus complexes. La direction de la santé et de la population de Bouira gère un secteur qui ne cesse d’intriguer et de se dégrader au grand dam des malades. Sur le plan des structures, la wilaya de Bouira s’est dotée ces dernières années de plusieurs structures réalisées pour améliorer la prise en charge des patients avec, en plus, le souci de se rapprocher des citoyens.

Des projets qui s’éternisent



En plus d’une dizaine de polycliniques, de centres de soins de proximité, de blocs chirurgicaux, la réhabilitation des hôpitaux… le secteur de la santé s’est vu inscrire plusieurs projets structurants, surtout que Bouira dispose désormais d’une université et par conséquent de l’éventualité de l’ouverture d’un département de médecine au niveau de cette université. Les objectifs assignés butent sur un problème d’envergure national, mais crucial à Bouira, à savoir le manque de spécialistes dans certaines branches. Même s’ils existent ils sont mal répartis. Les maternités, par définition, sont des établissements hospitaliers spécialisés et doivent disposer de gynécologues. La maternité du chef-lieu, d’une capacité de 61 lits ne peut plus répondre à la forte demande. L’annulation, certains parlent d’un projet différé mais retenu, du projet d’un hôpital mère-enfant, est venu accentuer les craintes des citoyens. Cet établissement spécialisé, la maternité, ne dispose pas d’un gynécologue. La direction de l’EPH a recouru à des conventions avec des privés pour, du moins, assurer les gardes et les urgences et pallier l’urgence. Certaines cliniques non dotées de moyens de prise en charge définis par les cahiers des charges, matériel de prise en charge des prématurés, comme les couveuses, n’hésitent pas à « envoyer » des patients en difficulté vers les structures étatiques. Les contraintes de ce secteur sont résumées par un projet qui s’éternise : la réalisation d’un établissement public hospitalier dans la commune de M’Chedallah, à 45 kilomètres à l’est de Bouira. Les travaux ont été lancés en 2015 pour un délai de 28 mois, mais au regard du taux d’avancement du bloc principal, les habitants de l’ex-Maillot et ses alentours continueront à se déplacer à Bouira et aux structures de la wilaya voisine, Béjaïa.

On prend son mal en patience



Tout au long de son passage à Bouira, la directrice promue de la santé n’a jamais tenté de désamorcer le bras de fer avec l’entreprise, se limitant à la décrier et à l’accuser. Même constat pour l’EPH de Aïn Bessem et celui de Bordj Okhriss où les entreprises se plaignaient des lenteurs dans le paiement des situations, la non-remise des plans dûment visés par le CTC… Les officines publiques sont en rupture de stock, c’est le cas par exemple de la Metalyse indispensable devant les œdèmes et thromboses, fréquents chez les insuffisants rénaux. Les antidouleurs, un autre traitement d’urgence, sensible se font également rares. Le patient se trouve dans l’obligation d’aller le ramener de l’extérieur quand il le trouve. Devant autant de dysfonctionnements, les médecins, les paramédicaux, les personnels hospitaliers sont la cible des malades et de leurs accompagnateurs qui déversent leur colère sur ces personnels. La responsabilité incombe au premier responsable du secteur qui excellait dans les fausses déclarations faisant fi d’une réalité amère subie par le citoyen. L’autre problème et pas des moindres, reste le service d’imagerie médicale au niveau de l’ensemble des EPH dotés de scanner. Depuis des années, on promet d’ouvrir ces services, mais chaque échéance est retardée et les radiologues promis n’arrivent toujours pas. La situation bénéficie au privé où sont dirigés les patients. L’inscription d’une école paramédicale d’une capacité de 300 places dont 150 en résidence s’inscrit dans une volonté de pallier le manque de personnel. Les agressions des personnels, le saccage des structures qui se généralise telle une traînée de poudre constituent un danger qui peut mettre en péril le pays et son avenir. La directrice qui, aujourd’hui, est proche du centre de décisions malgré son bilan négatif, peut se ressaisir et demander au ministre d’activer et de donner à Bouira ce qui lui manque sur le plan de la santé.