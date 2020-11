«J'avais pris des risques pendant le grand djihad, la Guerre de libération. J'étais prêt à assumer les souffrances de l'indépendance», à elle seule, cette phrase extraite de son livre «Témoin sur l'assassinat de la Révolution», publié en 2010, résume la philosophie de l'Homme qu'était le défunt commandant. Né le 15 mars 1933 à El Omaria dans la wilaya de Médéa, Lakhdar Bouregaâ, a été l'un des derniers membres du conseil de la Wilaya IV historique à la veille de l'indépendance. Il n'a jamais courbé l'échine face à l'adversité. S'il est un homme qui pouvait personnifier un peuple, c'est bien ce moudjahid aux qualités exceptionnelles, lui qui a côtoyé de grands maquisards tout aussi exceptionnels de la Wilaya IV, à l'instar des colonels, Si M'hamed Bouguerra et Djillali Bounaâma. Auréolé de ses galons de commandant de l'ALN gagnés sur le champ de bataille dans la Wilaya IV historique, Bouregaâ est resté un homme du peuple. Il aurait pu se barricader dans une tour d'ivoire et jouer au grand révolutionnaire. Ce n'était pas sa manière de faire. Affable, Aâmi Lakhdar a toujours été un homme accessible et surtout plaisant. Il vient souvent échanger avec le directeur du journal, Ahmed Fattani, des points de vue sur l'histoire et la situation du pays. Ce sont alors des moments fabuleux! Il a un style flamboyant de narrer l'histoire perlée d'anecdotes. «C'est à la suite de notre Guerre de Libération nationale que les pays africains ont pu accéder à leur indépendance. Ils n'avaient pas besoin de faire la guerre mais juste une demande manuscrite adressée au général de Gaulle.» Aâmi Lakhdar a ce côté magique: quand on l'approche, au début, il fait simple. Ensuite, c'est comme un oignon, plus il avance plus il devient piquant, intéressant. Il capte avec sa force d'analyse et d'arguments tout en gardant sa simplicité. Modèle du maquisard issu de la paysannerie, le commandant Bouregaâ a gardé toute la noblesse de ce qu'on appelle «le bon sens puissant». Il pouvait tourner en dérision son pire ennemi, mais la sagesse et la compassion l'emportaient toujours dans ses propos. Nous gardons de lui, le souvenir d'un infatigable combattant pour la justice, la liberté et la démocratie.

Constant dans ses positions, juste dans ses appréciations et entier dans ses engagements, le défunt commandant est un authentique produit des maquis de l'intérieur de la Wilaya IV historique. Il choisit son camp dès les premiers jours de l'indépendance. Durant la crise de l'été 1962, il s'est rangé du côte de la légalité soutenant franchement le Gpra contre l'armée des frontières. Avec Hocine Ait Ahmed, dont il a été un fervent admirateur, il a participé à la création du FFS, premier parti d'opposition en Algérie.

Une position qui lui coûtera très cher. Après l'indépendance, opposant politique au régime du parti unique, il a connu les affres de la torture. Son témoignage, consigné dans un livre édité en 2010, sur les horreurs qu'il a subies dans l'Algérie indépendante, donne froid dans le dos.

Il raconte que ses tortionnaires s'amusaient. «Ils avaient établi une sorte de compétition pour voir qui d'entre eux serait le plus inventif sur les moyens de me torturer. Tout au long des séances de torture, ils ne cessaient de me frapper de leurs matraques recouvertes de caoutchouc. La plupart des coups étaient destinés aux parties les plus sensibles. Je n'avais plus de force pour protester, ni pour crier. Je m'évanouissais régulièrement, mais ils me réveillaient en m'aspergeant d'eau.

«Nous étions à la veille du 1er novembre. Je me rappelais des moments qui m'étaient chers. La Guerre de libération, quand, avec les miens, nous menions le grand combat contre le colonisateur pour libérer notre terre sacrée» écrit avec un profond regret Bouregaâ dans son témoignage. «Après cette épopée, je me

retrouvais prisonnier dans un sous-sol, à côté d'une fosse septique, assiégé par les rats, à la veille du 1er novembre», s'indigne-t-il avant de s'interroger: «Est-ce là le destin de ceux qui ont aimé leur pays? J'avais envie de pleurer devant toutes ces injustices, cette persécution, qui me ramenait à une existence quasi bestiale.» Adieu Aâmi Lakhdar!