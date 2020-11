Des appels à la fermeture des écoles se font entendre de plus en plus, ces derniers jours suite à la flambée des contaminations enregistrées la semaine dernière. En effet, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut lutter contre la propagation du Covid-19 sans prendre des mesures draconiennes comme ce fut le cas lors de la première vague, au printemps dernier.

Malgré une préparation minutieuse de la reprise des cours après près de huit mois de «déscolarisation» forcée, cette dernière intervient, malheureusement avec l'arrivée de la deuxième vague qui s'avère plus virulente que la première. Une rentrée scolaire relativement particulière, en tenant compte de la situation sanitaire induite par cette pandémie.

Cette rentrée exceptionnelle, qui a fait l'objet de plusieurs réunions de préparation à tous les niveaux s'est déroulée sous haute tension. Deux plans exceptionnels pour la rentrée scolaire 2020-2021, l'annexe 2 pour le cycle moyen et l'annexe 3 pour le palier secondaire, portant organisation de la scolarité des élèves, ont été mis en place par le ministère de l'Education nationale.

Ces deux plans prévoient des mesures liées, notamment, au découpage pédagogique des groupes en sous-groupes de 20 à 24 élèves, à l'exception de certains groupes où le nombre d'élèves est égal ou inférieur à 24, avec le respect impératif, bien entendu, de la distanciation sociale. La durée de la séance a été fixée à 45 minutes, selon chaque circulaire qui fait état d'une répartition de la journée en deux shifts, six séances dans la matinée pour un volume horaire de 4h30, et cinq séances dans l'après-midi pour un volume horaire de 3h45. Les journées d'études sont fixées du dimanche au jeudi (soit 5 jours).

Ces mesures s'avèrent nécessaires, mais restent insuffisantes devant la réalité du terrain. Pour les partenaires sociaux de l'éducation «la situation sur le terrain est autre que celle qu'on nous a présentée pour une meilleure reprise des cours» s'est laissé dire Boualem Amoura le premier responsable du Satef avant d'ajouter: «Quand bien même nous avons appelé à la reprise des cours, force est de constater qu'on est loin de l'application des mesures prises pour le bon fonctionnement des établissements scolaires en tenant compte justement des mesures arrêtées par la tutelle. Il faut signaler qu'une bonne partie des établissements scolaires ne sont pas dotés de moyens pour y faire face. Les budgets des établissements ont toujours été dérisoires avant même cette pandémie...et que dire maintenant devant cette situation inédite.»?

Pour les médecins spécialistes et les praticiens de la santé «l'école peut être un facteur aggravant de la situation puisque l'élève peut être un porteur sain ou bien asymptomatique qui pourrait contaminer toute la famille, une fois à la maison, voire tout le quartier.

Devant cette montée en cadence des contaminations, il est impératif de fermer les écoles pour une période allant de 15 à 30 jours» nous déclarent les praticiens de la santé, à Béjaïa, une des wilayas les plus touchées d'Algérie.Les derniers bilans enregistrés à travers les établissements scolaires au niveau national font état de plusieurs cas déclarés aussi bien au sein du personnel qu'au sein des élèves dans les différents paliers de l'enseignement, primaire, moyen et secondaire.

La situation reste inquiétante, d'où la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent.