Le bateau Rahma 530 ne larguera plus les amarres à la pêcherie d’Alger. Il ne reste plus que quelques morceaux de ce chalutier qui se sont échoués sur la digue de la plage de «Mazala» (Mohammadia), à Alger. L’épave dudit navire retrouvé, a servi de piste aux équipes de plongeurs de la Protection civile (PC), pour poursuivre les recherches. Les efforts fournis par les secouristes pour retrouver des survivants n’ont hélas, pas été payés de retour. «Le corps sans vie de l’un des trois marins portés disparus a été repêché sans vie», a-t-on appris, à notre arrivée sur les lieux, du chargé de la communication à la direction générale de la Protection civile (PC) de la wilaya d’Alger, Khaled Benkhalfallah. Le sort de deux autres se trouvant à bord du bateau ayant chaviré tôt dans la matinée de dimanche dernier, reste pour l’heure inconnu. «Qui sait, mon oncle et son compagnon sont peut-être encore vivants,» ne cessait de répéter un membre des familles des victimes qui s’échangeaient des propos entre eux, pour s’accrocher à l’espoir, qu’on les retrouve sains et saufs. Ce sont les seules informations disponibles, à l’heure où nous mettons sous presse. Les voisins, amis et proches des victimes étaient également sur les lieux. L’un d’eux, qui tentait de cacher son état, bouleversé par le drame, nous a confié : «C’est toujours difficile de tenir le coup, surtout après la découverte du premier corps sans vie.» Et d’enchaîner: «Mais il faut continuer à espérer que les deux autres membres de l’équipage soient sauvés ou peut-être retrouvés sur une autre plage». Et c’est à un autre de nous confier que «les six membres de l’équipage sauvés avaient dérivé, avant d’être secourus par les agents de la PC. Cette piste n’a pas été écartée par les services de sécurité, qui poursuivaient, hier, les opérations de recherche au niveau de la baie d’Alger, en milieu marin et terrestre. «Nous avons été mobilisés pour les besoins des recherches et de ratissage pour retrouver des survivants. »

Pour appuyer les secouristes, des éléments des garde-côtes, relevant du MDN ont été également mobilisés pour les besoins des recherches et de ratissage près des zones rocheuses et du rivage.