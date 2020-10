Le cauchemar continue pour la famille Safi Benslimane et les Tlemcéniens. L'adolescente Malak boucle aujourd'hui sont 30e jour depuis sa disparition. Les investigations menées pour retrouver la fillette, disparue depuis le 11 septembre dernier, restent, pour le moment, infructueuses. Les recherches, qui se poursuivent sans relâche depuis le premier jour de la disparition de cette adolescente, sont encore en cours pour retrouver cet enfant âgée de 11 ans. L'action a impliqué les services de sécurité, la Protection civile et des citoyens de la région. En vain. Le drame vécu par la jeune fille Chaïma «révolte» et «inquiète» les parents de Malak. Ils craignent de la voir subir le même sort. Sans nouvelles de leur protégée, les parents du petit ange, comme son nom l'indique, ont lancé des avis de recherche sur les réseaux sociaux. L'affaire de sa disparition continue de susciter une vague de solidarité parmi les citoyens.Les photos de Malak, publiées sur les réseaux sociaux, pour avis de disparition, hantent l'esprit des internautes qui se demandent si nous sommes face à «un retour tragique du feuilleton de l'enlèvement d'enfants». Un phénomène qui avait fait couler beaucoup d'encre. Tous les Algériens s'accrochent à l'espoir de la retrouver saine et sauve, notamment après la fin heureuse qu'a connue l'affaire du jeune Heithem, un adolescent âgé de 18 ans.