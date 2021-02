Accueillies avec soulagement par les citoyens, l'annulation du couvre-feu dans certaines wilayas et le réaménagement des horaires dans d'autres, n'a pas fait que des heureux, car, si pour des milliers de citoyens, ces mesures ont été synonymes de libération et de rupture avec une routine imposée, depuis des mois, par le couvre-feu et la restriction des déplacements, le calvaire continue pour les restaurateurs et les cafetiers. Ces derniers, avaient espéré voir tout ce monde qui se rue sur les places publiques, les jardins et les parcs, venir s'attabler sur leurs terrasses et renouer avec leurs habitudes. Leur activité a été réduite à la seule livraison à domicile, et/ou de vente à emporter. Ils écument durant ces jours difficiles, devant l'amertume de voir, défiler une clientèle sous leurs yeux, sans incidence sur leur situation financière, alors qu'elle représente la chance d'équilibrer leurs trésoreries et subvenir aux besoins de leurs familles et de leurs salariés. Ils ne comprennent pas sur quelle base a été faite cette distinction. «Comment peut-on autoriser des commerces et des espaces publics à accueillir du monde, alors que cela est interdit pour nous. Nous pouvons observer toutes les mesures de prévention et de sécurité, en quoi nos établissements sont-ils plus risqués pour le citoyen?» s'interroge un restaurateur de la côte Ouest d'Alger.

Pour le docteur en médecine publique Fethi Benachenhou, «l'important n'est pas dans le réaménagement des horaires ou dans les autorisations d'ouverture des espaces. Bien que cela ne veuille rien dire d'interdire l'accès à un restaurant ou à un café et d'ouvrir des commerces où les gens se rassemblent, et, dans la plupart des cas, ne respectent aucune règle de prévention, et ce même dans les fast-foods. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'ouverture ou la fermeture des commerces et des espaces publics qui pose problème, mais surtout l'absence d'une éducation sanitaire qui devait être faite depuis des années. Il s'agit de changer les mentalités, de sensibiliser, d'expliquer aux citoyens la gravité de la situation». Pour lui, le mal est plus profond, «cela ne sert à rien de réformer le système sanitaire, il s'agit de changer les mentalités et agir au niveau des unités de ‘'combat'', entre autres les Semep (structures d'épidémiologie et de médecine préventive), durant les pandémies, qui se sont transformées en administrations, le plus important étant gérer le passif, où en plus de l'absence d'une éducation sanitaire, nous avons hérité d'une situation de forte démographie où dans tous les cas de figure, nous avons une augmentation des rassemblements. Il ne s'agit pas de donner des ordres ou d'appliquer des mesures de fermeture ou d'ouverture, il faut prendre en considération ce passif et agir sur le terrain, d'une façon efficiente».

En somme, la problématique demeure celle du respect des gestes barrières et l'adoption d'un comportement responsable, en toutes situations, que ce soit sur une place publique ou à l'intérieur d'un restaurant, c'est l'attitude du citoyen qui fera la différence et non la nature de l'activité. Par ailleurs, les cafetiers et les restaurateurs continuent de prendre leur mal en patience, alors qu'ils représentent un facteur important dans la relance de l'économie nationale, dans la mesure où leur contribution à la reprise d'une consommation normale, interviendra au retour de nombreuses productions locales.