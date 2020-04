Cette année les Algériens et à l'instar des autres peuples musulmans pratiqueront le jeûne dans des conditions particulières, voire difficiles. Depuis quelques mois, un virus s'est invité pour bouleverser la planète. Des centaines de milliers de morts, sans compter les cas positifs. Le Covid-19 n'est pas près de disparaître et les cas atteints sont de plus en plus nombreux. La situation est bloquée dans le monde entier et même les pays les plus développés n'arrivent pas à s'en sortir. Un blocage qui va priver des centaines de personnes de rentrer chez elles pour passer le Ramadhan avec leurs familles car les transports sont à l'arrêt depuis presque un mois. Cela ne concerne pas seulement l'Algérie, mais plusieurs pays dans le monde. Pour faire face à cette pandémie et pour ralentir sa propagation, de nom-breux pays ont opté pour la suspension des vols. Cela est, certes, indispensable, mais a entraîné des situations désespérantes pour de nombreux Algériens partis pour une visite familiale, des études ou des contrôles médicaux, qui sont confinés en France par exemple depuis un mois et dont les vols ont été annulés dans l'urgence de freiner la pandémie. Ces Algériens sont à Mulhouse, Lyon et Paris pour ne citer que ces villes. Certains n'ont plus de quoi satisfaire leurs besoins ayant dépensé tout leur argent. Leur plus grand souhait est qu'ils ne soient pas oubliés alors qu'on est à quelques jours du mois de Ramadhan. Ils lancent un SOS vers les autorités algériennes pour trouver une solution, sachant que même chez soi, dans son pays, ils passeront par un autre confinement de 14 jours. S'ils venaient à être obligés de passer le Ramadhan loin de leurs familles et pays, comment assureront-ils leur subsistance? Même étant sous un toit, chez un parent, cela ne les n'empêchera pas de se sentir gênés et dépaysés. Leur situation devient de plus en plus difficile, d'autant plus qu'en France on prévoit un prolongement du confinement au-delà du 19 avril, ce qui va peut-être prolonger aussi la suspension des vols? Ils se sont déclarés au niveau des consulats que compte l'Algérie en France, à savoir à Besançon et Paris, mais aussi à la cellule de crise de l'ambassade d'Algérie en France, mais en vain!