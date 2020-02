Alors que les choses semblent se mettre en ordre à Alger et Oran pour la télévision publique, à Constantine cette station est devenue le théâtre de tous les conflits. Pour cause, la gestion anarchique de cette entreprise stratégique, l’incompétence et le favoritisme. C’est par ces mots que plusieurs journalistes et employés ont décrit la situation, soulignant qu’ils ont fait l’objet de menace de fermeture de la station et d’être mutés ailleurs. Dans une pétition de près de 70 signatures, soit plus de 50% du nombre des journalistes et employés, les protestataires rejettent la nomination du nouveau directeur qui avait assuré l’intérim et a été confirmé dans son poste par l’ancien P-DG Rabahi à deux jours de son départ, alors que le directeur désigné initialement pour ce poste était Adel Saâdoune. Néanmoins, les journalistes et les employés ont été surpris par la décision de confirmation du directeur actuel à qui on reproche la mauvaise gestion et les pratiques de l’ancien système. Les protestataires qui nous ont remis une copie de la décision, soulignent qu’ils n’ont rien contre la personne elle-même de ce directeur, mais contestent son inaptitude à être à la tête d’une aussi importante entreprise et se posent la question de savoir « pourquoi la station de Constantine est restée à l’écart des changements ? » Ils demandent réparation et lancent un appel aussi bien au président de la République qui avait, il y a quelques jours, donné des instructions pour laisser place aux compétences, qu’au ministre de la Communication. On compte 15 plaintes déposées relatives à la situation au sein de la station. Les contestataires ont pris le soin avant de passer à l’acte de solliciter le directeur notamment pour intervenir dans les conflits internes au sein de l’entreprise, mais selon eux il ne réagit pas et ne répond jamais à leurs rapports d’où cette inquiétude qui a poussé les signataires de la pétition de saisir le P-DG. De son côté, le syndicat des travailleurs ne manquera pas d’adhérer à la démarche des signataires de la pétition.