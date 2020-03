Plusieurs semaines sans pluie, des température printanières, voire estivales par moment, l'ensemble du territoire national est traversé par un climat plus qu'inhabituel en pareille saison. Les climatologues évoquent le réchauffement climatique pour expliquer ce phénomène qui se répète assez souvent ces dernières années. Les scientifiques les moins pessimistes avancent un «déplacement» des saisons, de sorte à ce que la période des pluies a tendance à se décaler, passant des mois de novembre-décembre à février-avril. Le ministre des Ressources en eau et les cadres de l'Office national de météorologie ne veulent pas céder à la panique et parlent d'une saison presque normale et annoncent le mois de mars, comme celui des précipitations à même de remplir les barrages et les nappes phréatiques du pays. Mais ce discours «apaisant» n'empêche pas de constater une situation de sécheresse comme rarement connue à travers tout le territoire national. Il n'est pas tombé une seule goutte de pluie depuis plus de huit semaines. De même qu'il n'a été enregistré aucun flocon de neige en dessous d'une hauteur de 1200 mètres. Point de reconstitution des eaux souterraines dans nos montagnes, donc et encore moins de probabilité d'avoir de l'eau de source en été. Il est clair qu'au stade actuel, l'on peut objectivement parler de situation de sécheresse. Et pour cause, bien que statistiquement le mois de février soit considéré comme le plus pluvieux de l'année en Algérie, en 2020, c'est certainement le plus sec, sûrement presque jamais enregistré depuis plusieurs décennies.

Cet état de fait n'a pas échappé aux agriculteurs qui revoient à la baisse leurs prévisions de récolte. Même sur les périmètres irrigués, il devient problématique d'assurer les irrigations d'appoint, en raison de l'assèchement des nappes phréatiques dans de nombreuses régions du pays. Les agriculteurs qui bénéficient d'un apport puisé des barrages craignent de ne pas pouvoir assurer une irrigation convenable de leurs cultures. Sachant, par ailleurs, que l'écrasante majorité des surfaces agricoles du pays n'est pas couverte par un système d'irrigation, il y a fort à craindre une année catastrophique en matière de production céréalière. Beaucoup d'agriculteurs évoquent d'ores et déjà une saison à blanc dans cette filière. Les cultures maraîchères, moins touchées en raison de leur implantation dans des régions irriguées, ne sont pas épargnées par l'absence de précipitations qui ne donnent aucun signe de réapparition d'ici à la fin de l'hiver. La météo prévoit des averses localisées, ces prochains jours, sans effet sur le niveau des réserves aquifères.

La projection sur le long terme est impossible à faire et les météorologues en arrivent à simplement espérer un sérieux rafraîchissement de la température pour les mois de mars et avril. En attendant, les Algériens, notamment ceux qui habitent dans le pays profond, commencent déjà à ressentir les effets de cette sécheresse. De nombreuses localités, aux quatre coins du pays, voient leur dotation en eau se réduire telle une peau de chagrin. Des mouvements d'humeurs de citoyens sont enregistrés ces derniers temps, en raison principalement de pénuries d'eau qui durent plus que de raison. Les autorités locales parlent de puits à sec et ne semblent pas trouver de solution à un état de fait qui les dépasse et dépasse même les plus hautes autorités du pays.

De là à prévoir une panique généralisée à l'image de ce qui s'est produit en 1999, il reste encore de la marge, puisqu'entre-temps des dizaines de barrages ont été construits et les réserves d'eau du pays ont plus que doublé. Mais il est cependant certain que malgré les assurances du ministre des Ressources en eau, le pays se dirige doucement et sûrement vers une situation d'exception, si dans les toutes prochaines semaines, il ne tombe pas assez de pluie pour reconstituer une partie des réserves d'eaux de surface et d'eaux souterraines.

Pour l'instant, la seule alternative que possède le gouvernement pour assurer l'alimentation en eau des grandes agglomérations tient dans les stations de dessalement d'eau de mer réalisées dans le courant des années 2000. Alger, Oran, Skikda et autres villes de moyenne importance sont partiellement alimentées en ce précieux liquide. Mais il est clair qu'il est présentement impossible de satisfaire les besoins d'une ville comme Alger par le seul biais de la station de dessalement qui tourne déjà à plein régime depuis près de 20 ans. Les autres villes citées n'échappent pas à la règle. C'est dire que, pour l'heure, la seule issue à la grave pénurie d'eau qui se profile est qu'il pleuve abondamment et sur tout le pays, durant le printemps.