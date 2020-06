La journée d'hier était marquée par un retour des embouteillages dans les rues de la capitale. Des magasins ouverts ont appliqué les mesures dictées par les pouvoirs publics. D'autres apportaient les dernières touches pour une très prochaine. réouverture Munis de masques, un accessoire devenu obligatoire, citoyens et commerçants se disent «rassurés».

Notre première halte était à la place des Martyrs. Cet espace ne s'est pas désempli de citoyens dès les premières heures de la matinée. Sur place, des jeunes et des moins jeunes, en groupes et en famille pour certains, et solitaires pour d'autres, se rendaient sur les lieux pour profiter de la belle journée ensoleillée d'hier, tout en redoublant de vigilance. «Le Covid-19 n'a pas quitté le devant de la scène. On est là, on essaye de ne toucher à rien», affirme une vieille dame accompagnée de ses petits-enfants.

De la rue Bab Azoune à la place Maurice-Audin, les rideaux de certains commerces étaient à moitié levés, pour cause de dernières retouches avant leur réouverture prochaine. «On tient à se laver les mains, en entrant et en sortant. Nous avons beaucoup appris de la longue période de confinement. Et il n'est pas question d'y retourner, à la dépression!», nous a expliqué une quadragénaire croisée devant une librairie située au square Port-Saïd.

Le libraire nous a, pour sa part, confié que «la population semble avoir conscience du fait que «le respect les mesures de sécurité sont là pour les protéger.» «De notre côté», poursuit-il, «on va essayer de faire attention pour nous protéger, protéger nos proches et nos clients.»

«Plusieurs livres ont été écoulés, quelques heures après que j'ai réouvert ma librairie», nous a-t-il affirmé pour (nous) faire savoir que la journée a très bien commencé pour lui.

À la rue Ali-Boumendjel, nous avons rencontré, à l'intérieur d'un fast-food, un père de famille accompagné de sa femme et de ses trois enfants. Il nous a lancé: «Les mesures mises en place ne vont pas être un souci, que ce soit pour les commerçants ou pour la population.» L'interlocuteur, qui attendait que sa commande soit prête, est, lui aussi, commerçant.

Il estime également que «les mesures de déconfinement arrivent à temps, pour les petits commerçants qui n'ont pas compté leurs gains durant la période de confinement.»

Cela avant d'ajouter que «tout le monde attend le démarrage de la saison estivale pour effectuer un nouveau départ et renouer avec la vie d'avant».

Le propriétaire du fast-food s'est de son côté, «réjoui de renouer les contacts avec ses clients». Dans cette pizzéria, le marquage au sol, pour faire respecter les distances, a été effectué. Cela a été respecté à la lettre par les clients, a-t-on constaté. «Quand les usagers seront de plus en plus nombreux à reprendre leur activité professionnelle, il sera indispensable de remettre en marche les moyens de transport en commun», nous a confié un serveur, tout en laissant entendre que «son collègue de travail n'a pas pu se déplacer pour se rendre au travail».

Ironisant, une femme rencontrée sur place durant notre attente, de celui qui devait nous récupérer, a indiqué que «ce déconfinement arrange ses affaires, puisqu'elle se débarrasse, désormais, de la pression exercée par son mari, confiné depuis un bon moment».