Ils l'ont fait. Les Russes sont les premiers au monde à développer un vaccin contre le coronavirus. C'est le président russe, en personne, qui a fait cette annonce lors d'une réunion avec son gouvernement précisant que le premier vaccin contre le Covid-19 a été enregistré dans la matinée d'hier. Vladimir Poutine, qui espère une prochaine vaccination massive qui se fera de manière volontaire, affirme que le vaccin, baptisé «Sputnik V», «fonctionne assez efficacement, crée une immunité stable et, je le répète, il a passé tous les contrôles nécessaires». Pour preuve, l'une de ses deux filles s'est fait inoculer le vaccin. «Elle a participé à l'expérience», a indiqué le président russe affirmant qu'elle avait eu un peu de température après les deux inoculations, «et c'est tout». Le ministère de la Santé a expliqué que la double inoculation «permettait de former une immunité longue», allant jusqu'à «deux ans». Le ministre russe de la Santé a déclaré, pour sa part, que le vaccin sera produit par le Centre Gamaleïa d'épidémiologie et de microbiologie, où il a été développé en collaboration avec le ministère de la Défense, ainsi que par la société Binnopharm.

Le vaccin expérimenté sur la fille de Poutine

Il devrait être en circulation le 1er janvier 2021. La vice-Premier ministre en charge des questions de Santé a indiqué, pour sa part, que le lancement de la vaccination des personnels médicaux, se fera en septembre, ou même fin août. En produisant le premier vaccin contre le Covid-19, la Russie vient de soulager l'humanité, mais cette réalité n'est pas acceptée par tous. Beaucoup auraient aimé voler la vedette à la Russie non seulement pour affirmer encore plus leur puissance sur le monde, mais aussi en raison des enjeux financiers énormes dans cette compétition planétaire de la quête d'un vaccin contre le Covid-19. D'ailleurs, le président Poutine, lui, affiche de bonnes intentions en considérant que «le plus important est d'assurer à l'avenir une sécurité inconditionnelle quant au recours à ce vaccin et quant à son efficacité» ne manquant pas d'espérer «que le travail de nos collègues à l'étranger avancera également et que suffisamment de produits pouvant être utilisés apparaîtront sur le marché mondial des vaccins et des médicaments», mais cela n'a pas empêché les «attaques» contre le vaccin russe avant même qu'il ne soit produit.

Les réserves de l'OMS

Des scientifiques étrangers ont exprimé, il y a quelques semaines déjà, leur préoccupation face à la rapidité de la mise au point d'un tel vaccin. Des scientifiques du centre Gamaleïa avaient été également critiqués en mai pour s'être personnellement injecté leur prototype de vaccin. Hier, l'OMS s'est à nouveau montrée dubitative, rappelant que tout produit pharmaceutique devait «être soumis à tous les différents essais et tests avant d'être homologué pour leur déploiement». Le porte-parole de l'OMS Christian Lindmeier avait indiqué, il y a quelques jours, que la Russie n'avait rien transmis «d'officiel». Mais Poutine a répondu clairement, hier, à cette préoccupation «je le répète, le vaccin a passé tous les contrôles nécessaires». Il faut s'attendre, dans les prochains jours, à ce que la guerre des vaccins se déclare portée par une large propagande, des fake news et même de la manipulation. Loin de cette guerre, l'Algérie est déjà prête à passer commande. Le gouvernement sur le pied de guerre pour l'acquisition parmi les premiers, d'un vaccin permettant de mettre un terme à la crise sanitaire, a sûrement déjà pris contact avec les responsables russes pour une éventuelle commande. Cela semble très probable d'autant que la Russie est un allié stratégique de l'Algérie. D'ailleurs, au cours d'une communication téléphonique qu'ils ont eue le mois dernier, Abdelmadjid Tebboune et son homologue russe ont largement échangé leurs informations sur la lutte contre la pandémie. C'est dire que les relations entre les deux pays sont «au beau fixe» et que l'Algérie a toutes les chances de voir sa commande de vaccins bénéficier d'un traitement de faveur.