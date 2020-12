L'Armée nationale populaire poursuit sa campagne de tests rapides du Covid-19 et la vaccination contre la grippe saisonnière au niveau des zones d'ombre, conformément aux instructions du Haut commandement de l'Armée nationale populaire. Après avoir matérialisé cette opération à Sidi Bel Abbès, notamment dans les localités d'Ali Gharrar, Karzouta, Farat El Zit, Radjm Damouche et Bir El Hammam, au niveau de la deuxième Région militaire, l'ANP était hier, à Skikda, 5e Région militaire. Dans cette mission, elle a marqué sa présence dans la zone de Dar Aissi, daïra de Collo.

Dans un communiqué adressé à notre Rédaction il est souligné que le commandement de la 5e Région militaire a organisé une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du Covid-19, par l'utilisation des tests rapides, en faveur des habitants des régions éloignées, dans la wilaya de Skikda, et ce comme souligné plus haut. «En application des instructions du Haut commandement de l'Armée nationale populaire et dans le cadre de la poursuite de ses missions humanitaires, en appui à la relation «armée-nation», et du renforcement du système de santé national, le commandement de la

5ème Région militaire poursuit, depuis, hier, cette opération».

Dans le cadre de cette campagne, «des examens médicaux ont été assurés aux habitants de ces régions enclavées, par une équipe médicale dotée de tous les moyens matériels nécessaires et composée de médecins qualifiés relevant des services de santé militaire de la 5e Région militaire, laquelle a sensibilisé les citoyens à la dangerosité de la pandémie et aux moyens de prévention», précise encore le document du ministère de la Défense nationale. Cette campagne sanitaire a trouvé un écho favorable auprès des citoyens qui «ont salué ce genre d'initiatives humaines et exprimé toute leur reconnaissance à l'Armée nationale populaire, pour ses nobles efforts visant à prêter main-forte aux citoyens et à les soutenir, notamment les habitants des zones frontalières et des régions enclavées», conclut le communiqué.

Cette opération de vaccination se généralise de plus en plus à travers tout le territoire national; elle est surtout destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux malades chroniques, même si elles sont moins âgées, ainsi que les citoyens démunis.

Le but est de maîtriser la propagation du Covid-19, en anticipant afin de préserver les citoyens de la grippe saisonnière, notamment du fait que celle-ci persiste entre les mois d'octobre et mars.

L'ANP a décidé de prendre les choses en main concernant le Covid-19, après le constat amer relatif à une hausse inquiétante de cas de contamination, à hauteur de plus de 1000 cas par jour.