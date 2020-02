Le suicide revient cette semaine. Une quarantenaire vient de se donner la mort par pendaison dans son domicile situé à Regency, à l’est de la ville d’Oran. Pour les besoins de l’enquête, la dépouille a été déposée dans le service de la médecine légale près l’hôpital de l’Usto. Dans un passé très récent, un homme a tenté de se jeter du tribunal correctionnel de cité Djamel, lorsqu’il a appris que la présentation d’un de ses proches devant le juge d’instruction avait été reportée en raison de la grève des magistrats. Des éléments de la police ont, toutefois, réussi à l’en dissuader. Des sources proches du tribunal indiquent que des policiers sont désormais postés à chacun des cinq étages de la bâtisse pour éviter que pareil épisode ne se reproduise. Une jeune femme cancéreuse a tenté de se suicider, mardi dernier, devant l’entrée du centre anticancer Emir Abdelkader situé à El Hassi dans la wilaya d’Oran. La cause de cette tentative de suicide est le report de sa séance de radiothérapie. La jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours en se donnant un coup de couteau au ventre. La victime a été transférée en urgence au pavillon de chirurgie générale du Centre hospitalier et universitaire d’Oran où elle a été opérée. Le suicide est un véritable phénomène de société qui mérite des études approfondies. Dans une étude faite par les chercheurs du Crasc, le suicide ou les tentatives de suicide, constituent des conduites trop graves pour être prises à la légère. Le suicide fait rage au sein des couches les plus démunies et défavorisées de la société algérienne. L’on explique ainsi que le nombre de suicides est en augmentation dangereuse dans notre pays. Les spécialistes tirent l’alarme en soulignant que «le suicide s´élargit à la couche des enfants et des vieux». L’on indique que «54,5% de suicidés appartiennent à la classe moyenne dont 24, 20% souffrent de problèmes d´ordre social ». Aussi, 71% des suicidés sont célibataires et 25% sont mariés, tandis que 89,1% souffrent de troubles mentaux.

L´ultime recours pour mettre fin à ses jours est l´absorption de psychotropes et autres produits médicamenteux hautement dangereux. Selon le sociologue français, Christophe Baudelot, le suicide en Algérie est un phénomène assez complexe. Concernant les études et les statistiques, il a estimé que l´Algérie accuse un grand retard dans ce domaine. «Les sociologues ne peuvent pas se prononcer encore sur le suicide en Algérie», a-t-il affirmé.