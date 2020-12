L'idée du front intérieur est en train de prendre du sens et de l'habillage au sein de la société. L'Algérien de par sa psychologie rejette d'emblée le fait que l'on touche à son amour-propre, c'est le cas pour son pays quand les menaces et les risques qui ont trait à l'intervention étrangère le guettent.

Le contexte géopolitique dans lequel se trouve l'Algérie est préoccupant à plus d'un titre, la question des frontières et les attaques de certaines puissances étrangères d'une manière subtile contre la souveraineté nationale, tout ça fait que l'enjeu qui s'impose avec acuité aujourd'hui, c'est bien la mobilisation de tous les Algériens et de toutes les Algériennes autour d'un seuil mot d'ordre, à savoir la défense de l'Etat national et de sa pérennité.

Malgré les campagnes qui ont été menées par les sbires et les affidés de l'ingérence étrangère, qui de l'intérieur, qui de l'extérieur du pays, mais la majorité des Algériens et des Algériennes n'ont pas suivi ce chant des sirènes dont les conséquences sont connues d'emblée.

La démarche est en train de s'enraciner de la manière la plus concrète, il s'agit de l'instinct de l'Algérien qui ne badine pas avec la stabilité et l'intégrité du pays.

Il reste maintenant à asseoir politiquement ce cadre qui devrait servir comme un rempart inébranlable contre toutes les menaces étrangères qui se dessinent de plus en plus.

La bataille doit prendre une forme plus agressive sur le plan médiatique en termes de sensibilisation et de mobilisation des énergies patriotiques et les transformer en un cadre efficace réalisable sur le terrain pour mettre un terme aux agissements des mercenaires de l'intérieur et de l'extérieur qui se sont offerts à la cause de l'ingérence et de l'interventionnisme des forces impérialistes et leurs vassaux dans la région.

Certes, la bataille de la désinformation et de la falsification des réalités propres au pays a été gagnée grâce aux patriotes dont la contribution au plan politique et de sensibilisation sur le terrain ou sur le Net. D'ailleurs, cela explique l'hystérie qui gagne certaines des nébuleuses qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Plus le front intérieur se renforce et se consolide, l'on constatera et entendra de plus en plus de vociférations de la part des nébuleuses à la solde des officines étrangères en colportant davantage de calomnies et d'attaques somme toute fantasmagoriques et frénétiques.

Les forces vives de la nation doivent réunir les conditions de la cristallisation de ce cadre frontiste et fédérateur pour permettre à l'Armée nationale populaire de se consacrer à sa tâche prépondérante consistant à défendre l'intégrité territoriale du pays et la souveraineté nationale.L'enjeu n'est pas reluisant, il nécessite une démarcation concrète et urgente, c'est le contexte politique et sécuritaire en rapport avec l'évolution géostratégique que connaît le monde en général et l'Algérie en particulier qui l'impose.

Les alliés du Makhzen et de la thèse de la normalisation avec l'entité sioniste sont connus, l'Algérie est dans une position qui lui permet de déterminer les priorités et les urgences quant à la stratégie de défense et d'action à entreprendre. Il reste maintenant à esquisser les contours du cadre relatif au front intérieur et ses objectifs dans l'immédiat.