L’Anie entame sa dernière ligne droite en matière de distribution et réception de dossiers de candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, dans une atmosphère de suspense. Et ce après avoir reçu, selon le président de l’autorité, six demandes de dépôt, sans préciser les noms et les dates requises par les candidats. Ceci étant, les informations qui nous parviennent de sources proches des prétendants à la magistrature suprême, renseignent sur une concentration de dépôt sur les trois derniers jours de la date limite fixée pour samedi 26 octobre.

Il s’agit des candidats Benflis, Tebboune, Belaïd, Benaâmane, et Bakhlili, qui auraient pris rendez vous pour samedi 26 octobre, tandis que Mihoubi serait attendu pour mercredi 23 octobre et Bengrina pour le 24 octobre Ceci étant, ces derniers affirment avoir clôturé leurs opérations de collecte de signatures individuelles, au moment où le candidat Mesdour assure qu’il sera au rendez-vous, et annonce avoir enregistré plus de 40.000 signatures.

à ce sujet, le responsable de communication de l’Anie, Ali Draâ, a affirmé lors de la conférence de presse tenue, hier, au siège de l’autorité, que le programme des rendez-vous de dépôts des candidature sera révélé aujourd’hui. Par ailleurs, Draâ est revenu sur les dernières actions de l’Anie, précisant que «l’Algérie a fait un pas de géant en matière de transparence dans l’organisation des élections. C’est un acquis considérable, qu’il nous faut préserver, du fait que c’est la première fois que les Algériens ne connaissent pas auparavant l’identité de leur prochain président.

C’est un gage de transparence, qui prouve que nous sommes sortis de l’ère ou les présidents se fabriquaient dans les chambres noires.

C’est la raison pour laquelle j’appelle tous les Algériens à aller voter massivement le 12 décembre prochain. Il ne faut pas laisser passer cette occasion ultime pour l’émergence d’une nouvelle Algérie».

Par ailleurs, Ali Draâ est longuement revenu sur le plan de la communication, indiquant, que ce «sont plus de 36 conférences de presse, tenues quotidiennement, pour informer les Algériens, sur l’évolution des opérations de préparation des élections, dans la plus grande transparence.

Nous avons tenu à ce que les médias et la presse soient au premier rang pour recueillir l’information. Il faut savoir que la tâche n’a pas été facile, du fait qu’il existe deux courants opposés pour l’organisation de l’élection, et nous respections tous les avis et positions, ce qui a rendu notre mission plus délicate, mais nous constatons que les médias sont satisfaits, de notre mobilisation.

Nous avons communiqué sur toutes les actions et décisions de l’Anie, il reste aux citoyens d’interpréter et d’analyser».

Interrogé sur les dispositions qui vont être prises en matière de distribution de temps d’antenne pour les candidats, durant la campagne électorale, Draâ explique qu’il est impératif de réunir les candidats, les responsables de médias audiovisuels privés et publics, autour d’une table en présence d’autres instances concernées, afin de dialoguer et se concerter sur les créneaux horaires «je peux vous assurer, que l’Anie n’acceptera aucun traitement de faveur envers les candidats et veillera à ce qu’une répartition équitable des passages à l’antenne soit assurée» a conclu Draâ.