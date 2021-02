Le procès de l'islamologue Saïd Djabelkhir, a été reporté au 1er avril de l'année en cours. C'est ce qu'avait décidé le tribunal correctionnel de Sidi M'hamed. Il faut savoir que le report a été demandé par la défense de l'accusé. Saïd Djabelkhir, poursuivi pour «offense à l'Islam», une accusation dont l'imbroglio est la caractéristique la plus probante en la matière.

La plainte qui a été déposée par un universitaire de Sidi Bel Abbès via un groupe d'avocats, accuse le chercheur en islamologie, Saïd Djabelkhir, de «moquerie» à l'égard des préceptes islamiques, une accusation saugrenue qui ne tient pas la route, dans la mesure où cet énoncé est complètement vidé de sa substance quant aux déclarations et polémiques soulevées autour des thèmes en relation avec le patrimoine et le récit musulman.

Saïd Djabelkhir subit une sorte d'inquisition par les tenants de la pensée rétrograde et obscurantiste qui croient être les représentants de l'Islam et ses défenseurs. La montée de cette pensée inquisitrice est soutenue par un discours djihadiste et takfirite se ressourçant de la lecture salafiste littéraliste du patrimoine islamique et les courants religieux qui le caractérisent.

Saïd Djabelkhir n'a pas commis un blasphème pour qu'il puisse être accusé d'un acte aussi gravissime. L'islamologue n'a fait que reproduire et exposer les lectures de certains représentants des schismes au sein de la religion musulmane et qui sont connus pour leur rigorisme débridé et leur vision rétrograde et dogmatique du patrimoine arabo-musulman.

C'est dire que la relecture de la biographie et du récit islamique prête à confusion au niveau de ceux qui se targuent de dire q'ils sont des «foukaha», docteurs en jurisprudence islamique.

La seule «erreur» de Saïd Djabelkhir, c'est qu'il a essayé de pénétrer le monde escarpé de cette cohorte d'interprètes et d'exégèses qui ont donné un caractère anachronique et relevant de l'ineptie historique des «hadiths» et autres énoncés en rapport avec l'historicité du patrimoine arabo-musulman et le sillage propre de son évolution et de son expression.

Il faut signaler que Saïd Djabelkhir est l'expression de tous ceux qui appellent à la réforme de l'Islam en le dotant d'instruments et d'outils critiques dans l'objectif d'asseoir une lecture et une approche rationnelle et historique du processus dans lequel avait été connu le patrimoine arabo-musulman, son évolution et son interaction.