Le Syndicat national des magistrats a appelé, hier, dans un communiqué sanctionnant la session extraordinaire du conseil national du Syndicat national des magistrats(SNM), à « une grève illimitée », et ce, jusqu’à la satisfaction de toutes ses revendications. Il a décidé l’arrêt de l’activité judiciaire à partir de demain. Cette vive réaction du syndicat intervient suite au dernier mouvement dans le corps de la magistrature opéré par le ministre de la Justice, garde des Sceaux et validé par le Conseil supérieur de la magistrature, qui s’est tenu le 24 octobre dernier à Alger. Ce mouvement est qualifié de « représailles » contre les magistrats, pour avoir rejoint le Mouvement populaire contre le système politique en place. Ce qui s’est passé le 24 octobre dernier est une journée noire dans l’histoire de la justice algérienne . Son but est de frapper et briser les structures du Syndicat national des magistrats en mutant plus de deux tiers des membres de son conseil national et de son bureau exécutif qui bénéficient d’une légitimité élective entière », a déploré le président du Syndicat des magistrats, Issaad Mebrouk. Le syndicat exige également le gel du vaste mouvement dans le corps des magistrats, validé par le Conseil supérieur de la magistrature. Le SNM demande que « cette décision soit réétudiée de façon légale et objective par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en associant le syndicat ». Il réclame aussi de procéder à « la révision des textes juridiques actuels, qui consacrent la mainmise de l’Exécutif sur le pouvoir judiciaire ». D’autre part, il demande au ministre de la Justice de répondre favorablement aux revendications socioprofessionnelles qui lui sont déjà soumises les 26 juin et 21 septembre 2019. Il est demandé au premier responsable du département de la justice de « cesser son traitement méprisant avec les magistrats et leurs représentants syndicaux ». Il dénonce « le comportement indigne du ministre envers les magistrats ». A ce propos, le ministre est convié par le syndicat « à traiter son égocentrisme ». Il est également indiqué qu’ « à travers cette décision ,le ministre a chevauché sur les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature… ». La tutelle a décidé d’opérer un vaste mouvement qui a touché près de 3000 magistrats « en à peine une heure ». Le SNM dénonce « la publicité médiatique ayant entouré le mouvement qui prétendait que le but assigné à ce mouvement était la lutte contre la corruption ». « Cela comporte des contrevérités car le problème de la Justice est beaucoup plus profond », a fait observer le syndicat. « tout le monde sait l’absence de l’indépendance de la Justice ». « Il est inconcevable de prétendre traiter ce problème en commettant un massacre contre les magistrats et leurs familles », a-t-on regretté. « L’opération de mutation est faite de manière sélective , vengeresse et non étudiée », estime-t-on. Par conséquent , ils considèrent cette décision comme « une violation du droit à la stabilité sociale garanti par la Constitution et conformément aux articles 26 et 68 du statut particulier des magistrats ». Il faut dire que ce vaste mouvement a provoqué « le mécontentement de la majorité des juges et chamboulement total et le bafouage du droit à la stabilité « le refus de la tutelle à répondre aux revendications socio-économiques des magistrats ».

Pour rappel, le ministre a effectué un vaste mouvement des magistrats qui a touché 2998 magistrats. Un mouvement qualifié d’ « envergure » et inédit dans les annales judiciaires algériennes.