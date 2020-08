Le syndicat des journalistes de la télévision algérienne, sous l'égide de l'Union générale des travailleurs algériens, a tenu une réunion le 23 août dernier au siège de l'entreprise, en présence du directeur général de l'Eptv, Ahmed Bensebane, du directeur des ressources humaines, du directeur de l'administration et des moyens et consultant juridique auprès de l'Eptv d'un côté, le secrétaire général du syndicat des journalistes, Youcef Mehdi, accompagné du responsable de l'organisation, Abdelkader Ben Ghanou et le responsable des affaires sociales, Nabil Athamnia et le membre du conseil syndical Zoheir Batache, de l'autre. La réunion a abordé la décision de mettre fin aux fonctions de Abdelali Mezriche et Nawel Souilah, en tant que journalistes à l'Eptv. Lors de cette réunion, le directeur général de l'Eptv a déclaré que cette décision met fin aux «fonctions» de Abdelali Mezriche et Nawel Souilah en tant que cadres à l'Eptv, ils ne sont pas autorisés à exercer comme journalistes, mais ils ne sont pas pour autant licenciés.

Les deux journalistes sont toujours considérés comme des employés au sein de l'Eptv.

Des procès-verbaux et des sanctions ont été adressés aux deux journalistes concernés, en attendant leur convocation devant un conseil de discipline et ce conformément au règlement intérieur de l'Eptv, qui régit la relation entre les employés et l'administration, comme cela est le cas dans toutes les entreprises médiatiques, à travers le monde.

Il est à noter que cette démarche est une initiative du syndicat des journalistes de l'Eptv, une initiative qui a été favorablement accueillie par le directeur général de l'Eptv.

Il est à noter aussi que le syndicat des journalistes de l'Eptv n'a reçu aucune demande de la part des deux journalistes, ces derniers n'ont pris aucune initiative pour comprendre la décision prise par l'Eptv, dans son volet administratif ni pour calmer la situation et entamer un dialogue constructif au sein de l'entreprise qui dispose de réglementation et de mécanismes permettant de régler toutes formes de litiges, en interne.

Le syndicat des journalistes est animé par l'esprit syndical, il veille à ce que le règlement intérieur soit respecté, avec comme objectif le fonctionnement normal et une progression permanente de l'information publique, dans le cadre de la nouvelle Algérie.

Enfin, le syndicat des journalistes de l'Eptv rappelle les efforts sincères et dévoués fournis par les journalistes de l'Entreprise publique de télévision, des femmes et des hommes fidèles à leur entreprise et à leur pays.