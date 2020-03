Ce qui se passe à la station de télévision publique de Constantine a dépassé tout entendement. Après la visite du conseiller du ministre de la Communication, qui a constaté de visu la situation catastrophique de la station, c'est un autre invité qui s'est déplacé jusqu'à Constantine pour s'enquérir du contexte. Néanmoins, l'émissaire du directeur général, à savoir le DRH, a eu «un comportement peu amène», pouvions nous lire sur un communiqué de la section syndicale transmis aux différents bureaux de la presse nationale. En effet, soulignent les syndicalistes, qui ont fini par décliner la rencontre avec le DRH, ce dernier «s'est permis un langage menaçant et irrespectueux, voire insultant, à l'égard des syndicalistes», lit-on sur la correspondance dont des copies ont été transmises au ministre, à son conseiller et au DG. On dénonce également «l'incitation des travailleurs contre les représentants de la section syndicale». Il est souligné que le DRH qui était venu «pour un apaisement a usé de propos et de paroles agressifs», notamment, a-t-on ajouté, sur le fait que «ce dernier a osé dire que s'il était à la place du DG, il ferait appel aux services de sécurité contre les membres du syndicat». Il a aussi signifié, devant les travailleurs dont 70% avaient signé une pétition appelant au départ du directeur régional «qu'aucun des signataires n'aura la possibilité, au futur, d'être promu, ou reclassé à un niveau supérieur». Il est à noter que de graves préjudices ont été causés à la station de télévision publique de Constantine par les anciens responsables avec la destruction des archives. Le ministre lui-même, qui a hérité d'une situation alarmante de la presse en général, avait soulevé ce problème, le qualifiant d'insoutenable. Le ministre avait rencontré mardi les sections syndicales des journalistes où il était pourtant question «d'impliquer les syndicats des journalistes dans la désignation des responsables des supports médiatiques ayant le caractère de journaux publics, redonner leurs droits socioprofessionnels aux journalistes, fonder un conseil regroupant les représentants de la presse écrite, audiovisuelle et électronique, élaborer une loi facilitant l'accès à l'information, accélérer et faire fructifier la formation du journaliste, redynamiser le Fonds des oeuvres sociales au profit des journalistes, assainir la corporation des intrus et non professionnels et élaborer une convention d'aide aux activités du journaliste». «Que s'est-il donc passé dans la tête du DRH?» s'interrogent les employés et journalistes de la station de télévision publique de Constantine, qui «a eu une attitude irresponsable».