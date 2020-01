En visite, hier, à Tizi Ouzou à la veille du Nouvel An amazigh Yennayer, le ministre des Travaux publics et des Transports Farouk Chiali a inauguré la première tranche du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou. La cérémonie de mise en service s’est déroulée en présence des responsables locaux, à leur tête le wali Mahmoud Djemaâ. Une véritable ambiance de fête avait régné d’autant plus que le lancement de nouveau moyen de transport coïncide avec les festivités de Yennayer qui ont été ouvertes dans la wilaya il y a quelques jours. Aussi, à partir d’aujourd’hui, les citoyens auront à leur disposition un autre moyen de locomotion dans une ville étranglée par les embouteillages.

Selon les responsables du projet, le lancement de la première partie assurant la liaison entre la nouvelle gare multimodale et le siège de la wilaya a coûté la bagatelle de 8,7 milliards de dinars. Les travaux ont maintes fois été interrompus, mais là c’est officiel, les citoyens peuvent prendre le téléphérique chaque jour. Toujours selon les responsables du projet, ce tronçon permettra de se déplacer à une population de

24 000 voyageurs par jour. Le ticket est annoncé déjà à 30 DA. Un prix qui n’est pas plus cher que celui pratiqué par les autres transporteurs comme les fourgons et les bus qui vendent le même sésame à

20 dinars et 40 dinars.

En fait, le téléphérique de la ville de Tizi Ouzou couvrira une trajectoire de plusieurs kilomètres. Le point de départ se situe à la nouvelle gare. Il est doté de quatre stations intermédiaires : la première au niveau de la Nouvelle-Ville, la deuxième au stade du 1er-Novembre, la troisième à proximité du siège de la wilaya et la dernière devant le sanatorium de Belloua. Cette tranche, mise en service, hier, par le ministre des Travaux publics et des Transports est d’une longueur de 2 kilomètres et demi. Elle permettra sans nul doute d’alléger les difficultés de déplacement dans les différents côtés de la ville des Genêts.

Par ailleurs, selon les responsables du projet, le choix de ce mode de transport n’est pas fortuit. La ville de Tizi Ouzou, au vu de son relief escarpé, peut difficilement abriter un transport du genre métro. C’est pourquoi, l’étude réalisée a conclu que le meilleur mode est le téléphérique qui permettra par la suite de rajouter le tramway à l’avenir. Le choix du téléphérique est également fait par souci de régler les problèmes de saturation de la ville de Tizi Ouzou. Des bouchons et des embouteillages se forment quotidiennement rendant la circulation très difficile pour les usagers et aussi pour les transports urbains qui peinent à résorber ce flux de véhicules.

Enfin, il est à rappeler que la ville de Tizi Ouzou attend toujours la nouvelle mouture de son plan de transport. Annoncé plusieurs fois, celle-ci tarde à voir le jour malgré son extrême urgence. Le premier plan de transport mis en service il y a quelques années a vite montré ses limites. Un véritable échec selon les techniciens. Malgré la construction d’une multitude de gares intermédiaires, la ville est restée saturée et quotidiennement en proie à des embouteillages aux différentes entrées et sorties.