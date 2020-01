Est-ce la fin de la longue attente ? Tout porte à le croire. En effet, nous avons appris, hier, qu’officiellement, le téléphérique de la ville de Tizi Ouzou sera fonctionnel dans moins de 15 jours. Les services concernés ont confirmé cette information, après une inauguration qui n’a eu de cesse d’être reportée sine die et à maintes reprises. Pourtant, tout était fin prêt pour que ce projet de téléphérique entre en service depuis déjà le mois de septembre dernier. Les services concernés n’ont d’ailleurs pas cessé d’effectuer et de multiplier les essais nécessaires qui s’imposaient avant que ledit téléphérique ne soit enfin mis en service. La navette quotidienne permettra, à pas moins de 24 000 voyageurs, de se déplacer à bord des télécabines du téléphérique de Tizi Ouzou. Le prix d’un déplacement a été fixé à 30 dinars. L’avantage certain qu’offre le téléphérique est qu’il évite au voyageur d’être pris en otage dans l’engrenage des embouteillages monstres qui caractérisent Tizi Ouzou. Il faut rappeler que ce n’est qu’un premier tronçon qui sera fonctionnel au courant de ce mois de janvier et non la totalité du projet qui doit en fin de parcours rallier la gare de bus inter-wilaya de Bouhinoune au mausolée de Sidi Belloua au village de Redjaouna sur les hauteurs de Tizi Ouzou en passant par le centre-ville. Le premier tronçon qui est fin prêt pour être opérationnel, dans moins de 15 jours, est celui qui relie la gare routière à la station se trouvant à proximité du siège de la wilaya, au nord de la ville des Genêts. Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemâa, a confirmé l’information en question en ce début de janvier. Et hier, ce sont les responsables de la direction des transports de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont livré l’information en cours. La même source a assuré que tous les essais effectués sur ce premier tronçon ont été concluants, toutes les réserves levées. Il faut rappeler que ce projet de transport aérien est une première dans la wilaya de Tizi Ouzou qui ne dispose par ailleurs ni de tramway ni de métro, sa configuration géographique rend impossible la réalisation de lignes de tramway d’où le choix du téléphérique qui est le plus approprié pour la ville de Tizi Ouzou. Ce premier tronçon, à lui seul, a absorbé une enveloppe financière de 8, 7 milliards de dinars. Le téléphérique de Tizi Ouzou est doté de deux stations de départ et d’arrivée, à savoir celles de la gare inter-wilaya de Bouhinoune et Redjaouna. Il comporte en outre quatre stations intermédiaires : la première au niveau de la Nouvelle-Ville, la seconde au stade du 1er-Novembre (près du campus universitaire de Hasnaoua), la troisième à proximité du siège de la wilaya et la dernière devant le sanatorium de Belloua. La mise en service da la première partie du téléphérique qui commencera à transporter les voyageurs va garantir le transport des citoyennes et des citoyens via des télécabines entre la gare de Bouhinoune et le siège de la wilaya, soit sur un trajet de 2,5 kilomètres, mais qui est considéré comme le plus soumis aux embouteillages monstres qui font tant stresser et retarder les automobilistes, les transporteurs et les voyageurs eux-mêmes.