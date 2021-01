Le Mouvement populaire du 22 février 2019 était une dynamique qui visait une approche patriotique salutaire dans la perspective de mettre un terme au cinquième mandat de trop à un régime oligarque qui s'était emparé des institutions de l'Etat en mettant la société dans une impasse politique et historique des plus dangereuses.

Tout le peuple algérien s'est levé comme un seul homme pour dire non à la privatisation de l'Etat par des forces centrifuges. Le peuple avait clamé une Algérie libre et démocratique, une Algérie de la justice sociale et de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ce qui a permis à la majorité des Algériennes et des Algériens de se reconnaître dans une symbiose politique et populaire historique. Peu à peu la dynamique populaire et son élan commençaient à s'éloigner de l'objectif initial de la mobilisation autour des démarches patriotiques et qui n'obéissaient pas à des logiques de castes et des forces occultes. La crise est devenue saillante pour ceux qui suivent avec intérêt et sérieux le processus enclenché le 22 février 2019, cela était perceptible et visible depuis que des nébuleuses ont pénétré le Mouvement populaire en s'accommodant des slogans choisis délibérément pour jouer les trouble-fêtes et semer la zizanie et la division dans le but de faire main basse sur le Mouvement populaire spontané et lui changer sa trajectoire.

La crise a pris maintenant une tournure gravissime, puisque les nébuleuses ont fait connaître leurs vrais visages, l'un des visages les plus hideux c'est celui des islamistes radicaux, c'est-à-dire les reliquats de l'ex-FIS dissous, à savoir le mouvement Rachad et ses sbires qui, parfois, agissent sans afficher leur identité, une manière de tromper l'ennemi, et quel ennemi, les citoyens dont l'objectif est de changer l'ordre établi dans le cadre d'une démarche démocratique en rompant avec l'expérience précédente des années 90 du siècle écoulé et ses affres de terrorisme et de destruction du potentiel national. C'est ce qui arrive avec la nébuleuse du Rachad qui ne rate aucune occasion pour se montrer comme étant le prolongement du Mouvement populaire si ce n'est l'incarnation même de ce mouvement. Cette nébuleuse islamiste s'attaque maintenant à ceux qui ne partagent pas son approche et ses méthodes totalitaires. Les démocrates, les patriotes et autres obédiences qui ne se reconnaissent pas dans la démarche islamiste et obscurantiste du Rachad, sont frappés du sceau de la traîtrise et de la collaboration avec le régime et ses services de renseignements. Cette escalade gravissime est en train de prendre de l'ampleur allant jusqu'à verser dans les menaces et les violences verbales. Ce fossé qui vient de se créer par cette nébuleuse n'est pas du tout nouveau, l'ex-FIS dissous a eu recours à cette méthode faisant excommunier toutes les tendances et les courants politiques dont l'appellation et l'obédience n'étaient pas estampillées du sceau de l'islamisme et de ses énoncés liberticides et hostiles aux fondamentaux inhérents aux préalables démocratiques les plus basiques et standards. Le mouvement populaire est miné par cette maladie infantile de l'islamisme radical qui veut se faire une place sans conteste avec l'objectif de réduire la dynamique populaire en un référent unique et seul, à savoir les reliquats de l'ex-FIS dissous et certaines franges de la jeunesse qui ne savent pas à quel saint se vouer. La dichotomie et l'antagonisme sont de plus en plus saillants, la nébuleuse islamiste du Rachad a bel et bien disloqué l'élan populaire et son contenu patriotique pour un changement intrinsèque et dans le cadre d'une démarche démocratique et de justice sociale. Les tiraillements dont le Mouvement populaire est victime, ont fait que la mobilisation comme c'était le cas jadis, ne peut plus avoir la même dynamique à cause des interférences et des ingérences éhontées de la part de la caste et de la nébuleuse islamiste du Rachad qui s'est transformée en tutrice du Mouvement populaire. Cette réalité néfaste à participé à l'atomisation du Mouvement populaire où l'on constate clairement et nettement les démarcations en son sein sur la base des projets de société qui s'affrontent d'une manière manifeste.