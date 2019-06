Transcendant certitudes partisanes et ego, sept formations politiques, des organisations de la société civile et des personnalités nationales, prennent l’initiative pour fédérer les forces démocratiques. Fait inédit, le RCD, le FFS, le MDS, le PST, l’UCP, le PT et le PLD, des syndicats, des associations comme RAJ et la Laddh, des personnalités nationales telles que Rahabi, Zenati et Bouragaâ parviennent à sceller un «pacte politique pour une véritable transition démocratique». Une lueur d’espoir, un sursaut face à cet abîme politique qui menace le pays chaque jour davantage et ce depuis quatre mois. Les initiateurs de cette démarche, qui veulent rassembler l’essentiel des forces qui militent pour un changement démocratique, prônent une période de transition. Plus encore, ils estiment que pour asseoir un véritable climat de dialogue et de négociation, il se pose le préalable des mesures d’apaisement. A leurs yeux, c’est la seule voie qui pourra tracer les contours et les modalités de la transition démocratique. Une manière pour cette mouvance de signifier qu’elle ne partage pas l’idée d’aller «précipitamment» vers une élection présidentielle. Fait important : cette tendance qui va à contresens des orientations officielles, a quand même bénéficié d’une médiatisation des organes publics. Le quotidien gouvernemental El Moudjahid en a fait un large écho dans son édition d’hier. L’agence officielle APS a fait mieux, en réservant un long entretien au premier secrétaire du FFS, Hakim Belahcel qui s’est étalé de long en large sur cette initiative.

«La rencontre inédite des Forces démocratiques pour l’alternative démocratique a abouti à un pacte politique pour une véritable transition démocratique, élaboré des préalables d’apaisement pour asseoir un véritable climat de dialogue et de négociation, puis a tracé les contours et les modalités de la transition démocratique, conformément aux aspirations populaires», a soutenu Belahcel. Qualifiant cette rencontre de sursaut qualitatif pour une deuxième République démocratique inclusive, Hakim Belahcel ne cache pas son optimisme de voir ce projet prendre réellement forme sur le terrain car, explique-t-il, «l’initiative n’en est qu’à ses débuts et ‘’nécessitant’’ l’adhésion ainsi que le concours d’autres forces démocratiques». Le premier responsable du FFS considère que « la gravité et la spécificité de la situation politique » supposent d’autres formes de traitement et d’approche que celle d’ordre constitutionnel prônée par le pouvoir, estimant qu’il s’agit « avant tout, d’une crise de légitimité et de confiance» qui nécessite des solutions loin de toutes «manœuvres» visant «à organiser une alternance au sein du même régime». Qu’en sera-t-il de la Conférence nationale de dialogue, prévue le 6 juillet prochain ? Pour Belahcel les portes du dialogue « comme démarche démocratique et pacifique de dépassement des crises ne sont jamais fermées». Il s’agit là, d’un signal éloquent pour notifier la possibilité des compromis politiques. Plus le bloc de l’opposition est nombreux et soudé, plus les chances de faire plier un pouvoir autiste seront grandes. Aucun parti, aucune organisation n’y arrivera seul.