Les députés discutent, depuis ce matin, la nouvelle loi sur les hydrocarbures. À l’ouverture des débats, le président de l’APN, Slimane Chenine, a demandé aux députés de débattre cette loi de façon logique et scientifique. « Le temps du populisme est révolu », a-t-il pesté en demandant le recours aux experts. « L’Algérie a besoin d’écouter ses experts et cadres, surtout dans une telle conjoncture », a-t-il soutenu. « Il est temps de préserver les véritables intérêts du peuple et de l’État », a-t-il lancé.