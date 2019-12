L’un des géants de la chanson algérienne, Mohamed Lamari, est décédé, hier, à l’âge de 79 ans. Figure éternelle, comme beaucoup d’autres, de la culture nationale, et véritable icône pour de nombreuses générations d’Algériens, le ténor de la Casbah a marqué de son empreinte indélébile une époque bénie de la culture algérienne. Au lendemain de l’indépendance, il était déjà au summum de son art. Avec un style particulier et une présence sur scène unique en son genre et ses prestations «théâtralisées», il ne laissait personne indifférent, d’autant que tous ces ingrédients d’artiste accompli venaient en «accessoire nécessaire» à une voix à nulle autre pareille. Mohamed Lamari proposait des spectacles complets qui enchantaient tous les publics. Et pour cause, durant plusieurs décennies, l’artiste a trôné sur la scène musicale et s’est distingué par des prestations, à ce jour inégalées.

Dire que Mohamed Lamari est une marque déposée inégalable, c’est peu dire. Il savait titiller le sens de l’ouïe par sa voix forte et pénétrante et sa présence scénique était un réel plaisir à voir. Le journaliste Abdelkrim Tazaroute qui lui a consacré un livre dira de l’artiste: «Mohamed Lamari est avant tout un grand chanteur, une belle voix, un artiste au long parcours. Il totalise plus de soixante ans de carrière et arrive toujours à enflammer la scène par sa vivacité.» Un portrait que tout le monde reconnaît. Mais Tazaroute ajoute ceci : «Lamari a tout connu, le succès très jeune, les années de gloire mais aussi les années d’incertitude et de doute pour ne pas dire carrément de désarroi. De ce point de vue, il donne matière à réflexion sur la carrière des artistes en Algérie. Avec son parcours, il fait défiler les étapes traversées par l’Algérie et leur impact sur la sphère artistique.» Le propos est on ne peut plus révélateur sur la vie d’un homme qui s’est donné tout entier à son art. Au point de coller à l’Histoire du pays. Il a été de tous les événements nationaux. Il a eu pour public, tous les présidents de la République, jusqu’à Bouteflika qui n’a pas manqué de souligner la puissance de sa voix.

L’homme a tout gardé de son génie artistique jusqu’à un âge avancé de sa vie. Il fut, au summum de sa gloire, l’une des voix les plus puissantes de sa génération et représenta la chanson algérienne dans de très nombreuses capitales du monde. Les Algériens de sa génération continuent, à ce jour de fredonner sa célèbre chanson «Djazaïria», ou encore « Rana H’na». Son duo avec Myriam Makeba à Alger fut un instant magique de l’Histoire de l’Algérie indépendante. D’ailleurs, son nom est intimement lié aux années 60-70. C’est quelque part un marqueur d’époque, c’est le Elvis des Algériens.

Assez peu connu des jeunes du XXIe siècle, Lamari revivra grâce aux histoires et anecdotes que leur raconteront leurs aînés. Ses chansons commencent déjà à être partagées sur les réseaux sociaux. L’artiste est parti, mais son art renaît et sa voix retentira dans les oreilles des jeunots.

L’homme est parti, tout en ayant eu la reconnaissance de la République. Décoré en 2017 de la médaille de l’ordre de Mérite national au rang de «Achir», il s’est vu honoré lors de plusieurs cérémonies dont celle organisée en 2012 au TNA. Il laissera dans la mémoire de ceux qui l’ont bien connu, sa modestie et sa jovialité.

Bedoui et Rabhi présentent leurs Condoléances

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a adressé, hier, un message de condoléances à la famille de Mohamed Lamari, décédé plus tôt dans la journée à l’âge de 79 ans, dans lequel il a souligné que le défunt «a marqué de son empreinte la scène artistique algérienne». L’Algérie vient de perdre «un monument et un grand chanteur au style particulier (...) qui a marqué de son empreinte la scène artistique et musicale algérienne et dont le répertoire restera gravé à jamais dans la mémoire collective de notre peuple», a écrit M. Bedoui dans son message de condoléances. En cette douloureuse circonstance, le Premier ministre a adressé ses condoléances à la famille du défunt, à ses fans et à l’ensemble de la famille artistique. De son côté, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Qualifiant Mohamed Lamari de «grand monument», le ministre a rappelé «le riche parcours artistique du défunt et son apport à la chanson algérienne».