«La menace terroriste a atteint son paroxysme au début de la crise au Mali», a alerté le ministre dans un entretien paru dans le dernier numéro de la revue El Djeïch. Boukadoum a rappelé que «l'Algérie a appelé à l'urgence d'une solution politique au Mali pour restaurer la stabilité et l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire malien, dans lequel la situation s'est gravement détériorée, en raison des répercussions de l'instabilité en Libye». Dans un rapport sur les «groupes terroristes qui profitent de la pandémie de Covid-19 pour intensifier leurs attaques» au Sahel, rendu public en mai dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confirmé que les groupe terroristes ont redoublé de férocité durant cette année 2020. Aussi, réclame-t-il une «coordination plus forte» entre les forces étrangères qui les combattent. Au Sahel, se livre une guerre sans fin contre les groupes terroristes et qui dure depuis au moins deux décennies.

La réponse militaire s'est, jusque-là, montrée très insuffisante pour venir à bout de ces groupes qui recrutent en jouant sur des frustrations économiques ou communautaires auxquelles aucune solution n'est apportée. C'est cet aspect du problème qu'a abordé le chef de la diplomatie algérienne dans son entretien à El Djeïch où il a souligné que le phénomène du terrorisme et celui de la criminalité transnationale organisée dans la région sahélo-saharienne, «doivent être résolus dans le cadre d'une approche globale et intégrée» basée sur une synthèse englobant l'aspect sécuritaire et l'aspect développement.». Boukadoun préconise ainsi une double réponse qui doit être à la fois sécuritaire et surtout économique. Est-ce suffisant pour venir à bout de ce fléau terroriste? Le ministre des AE en appelle à la conjugaison des efforts car, explique-t-il, le problème du terrorisme et celui de la criminalité transnationale organisée doivent être résolus dans le cadre d'une approche globale et intégrée, «basée sur une synthèse intelligente entre l'aspect sécuritaire pour vaincre les groupes terroristes et l'aspect développement en promouvant le développement dans la région sahélo-saharienne, afin de la soustraire de la pauvreté et du sous-développement», a affirmé le ministre dans un entretien à la revue

El Djeïch.