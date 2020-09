La troisième session criminelle de première instance de cette année s'ouvrant du 20 du mois en cours jusqu'à la fin du mois de décembre de la même année, traitera 293 affaires, toutes liées aux différentes formes de criminalité. Durant cette session, les justiciers auront à traiter 27 affaires ayant trait au terrorisme, celles-ci impliquent, chacune d'elles, 10 mis en cause poursuivis dans leur majorité pour apologie du terrorisme, tentatives de voyage vers un pays étranger en vue de commettre des actes terroristes, appartenance à des groupes terroristes armés activant à l'étranger et au niveau national, utilisation de la cybercriminalité pour recruter des jeunes au sein de groupes terroriste avec faux et usage de faux. Au vu de ces chefs d'inculpation tant attestés par des rapports d'enquêteurs, il est clair que l'hydre intégriste et fondamentaliste est toujours dangereuse, menaçant aussi bien les biens que les libertés et l'Etat.

Dans plusieurs affaires traitées par les hommes en charge de la lutte contre ce fléau, notamment les éléments de l'Armée nationale populaire, cette spirale infernale n'est pas près de déposer les armes. Sinon comment interpréter le fait que plusieurs affaires portent le sceau de l'endoctrinement de jeunes candidats en les recrutant dans le but du renforcement des rangs des résidus terroristes, activant aussi bien au niveau national qu'au niveau international, à l'étranger? Dans plus d'un cas, ces groupuscules en perte de vitesse de jour en jour, activent très souvent en s'infiltrant dans les réseaux sociaux, tout en ciblant les jeunes vulnérables, ces derniers sont en majorité constitués des «sans-projets fixes», leurs vies et leur mort leur sont égales, tout comme d'ailleurs leurs mentors avides de situations chaotiques quitte à semer le trouble et la confusion dans les esprits de ces jeunes très souvent en situation précaire. Le trafic de drogue se taille la part du lion, ce dernier représente pratiquement une grande partie des dossiers à ouvrir par les justiciers. Au nombre de 260 affaires, celles-ci sont intimement liées au trafic national et transfrontalier de stupéfiants opéré par des bandes organisées. Si le Pablo Escobar algérien, portant le sobriquet de Zendjabil est décédé, en 2012 dans une clinique à Oran et dans des conditions intrigantes, son fils, Ahmed, a pris le relais avant que son activité ne soit stoppée en 2017 par les enquêteurs l'ayant arrêté en flagrant délit, lors d'une opération de contrôle effectuée par les policiers à hauteur du 4e boulevard périphérique, pas loin d'Es-Sénia, localité située dans la partie sud- ouest de la wilaya d'Oran.

Dans ce coup, les enquêteurs ont démantelé un réseau de trafic international de drogue et saisi trois quintaux de kif traité.

Ce convoi a été guidé par le fils du baron Zendjabil, ce dernier conduisant le véhicule transportant l'importante quantité de kif interceptée. Le père ou encore le baron Zendjabil n'est pas méconnu dans ce milieu ayant occupé, des années durant, la chronique vu ses accointances avec les plus grands fournisseurs marocains de la drogue. L'ex-Dgsn, Abdelghani Hamel, a, lors de son jugement, fait état de déclarations fracassantes et dans lesquelles il a impliqué plusieurs cadres hautement placés et d'autres ayant eu à occuper des postes clés comme des généraux, ces derniers ont été accusés par l'ex-patron de la police d'avoir soutenu Zendjabil dans ce trafic.

En troisième place, viennent les affaires liées au phénomène de l'émigration clandestine dont ses volets portant sur l'organisation des voyages de la mort, la harga.