L'Algérie est de nouveau frappée dans sa chair, après le lâche assassinat de cinq citoyens, sortis pour une partie de chasse, alors que trois autres sont grièvement blessés. Les victimes ont subi les affres de l'explosion d'une bombe artisanale lors du passage de leur véhicule utilitaire au lieudit Oued Khenig-Roum près de la commune de Telidjane dans la wilaya de Tébessa. L'Armée nationale populaire et son Haut commandement, n'avaient à aucun moment cessé d'avertir sur cette situation, plutôt tendue et sur les multiples défis auxquels est confrontée l'Algérie dans la conjoncture actuelle.

Une situation qui coïncide avec une montée de l'insécurité dans la région, notamment au Mali, mais aussi suite à l'agression du Maroc contre le peuple sahraoui. Cela concourt également avec la reprise par ce royaume de ses relations avec l'entité sioniste et la nomination d'un nouveau chef d'Al Qaïda au Maghreb islamique. L'ANP en tant qu'institution très bien imprégnée des donnes avait justement averti sur les projets machiavéliques qui se trament contre l'Algérie depuis la libération entre autres de 200 terroristes de cette entreprise criminelle et le versement d'une importante rançon à cette organisation terroriste par la France en contrepartie de la libération des trois ressortissants français dont une journaliste. Rappelons que dans ce contexte, les forces de la lutte antiterroriste ont réussi à intercepter deux des 200 terroristes libérés qui ont cru avoir réussi à pénétrer sur le sol algérien et ont également récupéré 80000 euros, une partie de la rançon versée aux terroristes.

Avertissant de nouveau sur la situation qui prévaut actuellement et en cette douloureuse circonstance, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des défunts, a annoncé jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale priant «Allah Le Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis, en souhaitant prompt rétablissement aux blessés». Le chef d'état-major ne manquera pas d'appeler les citoyens à plus de vigilance et à éviter les déplacements dans les endroits suspects, connus par les habitants de la région.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte antiterroriste, le MDN souligne dans un communiqué que «suite à une embuscade tendue à Oued Boudekhane, sud-ouest de Guentis dans la wilaya de Khenchela commandement de la 5e Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, dans l'après-midi du jeudi dernier, un terroriste activement recherché et a récupéré un pistolet-mitrailleur de type RPK, trois chargeurs garnis de munitions, un poste de transmission radio et deux téléphones portable».

Le ministère de la Défense nationale a ajouté dans sa correspondance que l'opération de recherche et de ratissage déclenchée dans cette région sur la base de renseignements est toujours en cours. Celle-ci «s'inscrit dans la dynamique des résultats qualitatifs réalisés par nos Forces armées, afin d'assainir notre pays du fléau du terrorisme et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national», indique la même source. À noter que dans ce même contexte, deux autres importantes opérations sont actuellement en cours, aussi bien à Jijel au niveau des maquis qui assiègent la daïra d'El Ancer et à Tipasa où d'ailleurs l'ANP a enregistré d'importants et probants résultats.