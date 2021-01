La dégradation des conditions économiques, provoquée par le Covid-19 est exacerbée avec la flambée généralisée des prix des produits de large consommation. Le coût des pâtes, des légumes secs, des fruits et légumes... saignent les revenus modestes, alors que le prix affiché par la sardine est à inscrire dans les annales. Son envolée est historique! Elle a été cédée à 1400 dinars le kg à Oran, ces derniers jours. L'homme fort de l'ex-Foyer civique s'est insurgé contre l'actuelle hausse «sauvage» des prix qui n'a pas épargné des produits de large consommation. Il s'est fait l'écho de la colère grandissante qui s'est emparée de nos concitoyens, suite à cet état de fait. «Avec les prix actuels, il faut un salaire minimum de 75000 dinars pour permettre aux citoyens de rattraper la perte de pouvoir d'achat provoquée par la hausse des prix, qui poursuit, des semaines, sa courbe ascendante», a souligné, hier, Salim Labatcha. Le gouvernement a-t-il perdu le contrôle de la situation? le SG de l'Ugta n'est pas loin de le penser et s'étonne que le débat soit focalisé sur l'importation des voitures. «Comme si c'est une priorité nationale», fera-t-il remarquer. «Aujourd'hui, l'urgence c'est la sauvegarde de l'emploi, le sort des entreprises publiques qui sont menacées de fermeture et pas l'importation des voitures», souligne le successeur de Abdelmadjid Sidi Saïd, qui a saisi cette opportunité pour déplorer que «des lois en faveur des travailleurs ne soient pas respectées par les administrations».

Le patron de la Centrale syndicale revêt son bleu de chauffe, revient aux fondamentaux, la préservation du pouvoir d'achat, de l'emploi. Il faut souligner que le moment ne pouvait être plus opportun pour revenir à une pratique plus orthodoxe de l'activité syndicale. La crise sanitaire, qui a tétanisé la classe politique, les organisations syndicales, aura indéniablement provoqué des dégâts sur le plan économique: pertes d'emploi, détérioration du pouvoir d'achat dus essentiellement aux mesures de confinement, mais incontestablement nécessaires pour enrayer la propagation du Sars-Cov-2.

L'après-Covid-19 sera certainement vécu au rythme des revendications, des mouvements sociaux que couve pour le moment, cette crise économique exceptionnellement destructrice que vit le pays, au même titre que l'ensemble des pays de la planète. Une explosion sociale n'est pas à écarter si la conjoncture actuelle venait à être amplifiée. L'actuelle flambée des prix, qui a érigé les produits de large consommation en produits de luxe pour les petites bourses et les foyers à faibles revenus en est un des ingrédients et contribue, sans coup férir, à amplifier la fracture sociale, d'autant plus que sur un plan plus général, les clignotants sont au rouge. Les exportations pétrolières, qui constituent l'essentiel des revenus du pays, ont reculé de 11 milliards de dollars. Elles ont atteint 22 milliards de dollars en 2020, selon les chiffres livrés lundi dernier par le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar. Les réserves de change, que le gouvernement tente de préserver coûte que coûte, se situent autour des 44 milliards de dollars. Les exportations hors hydrocarbures sont dérisoires, moins de 3 milliards de dollars. La facture des importations a baissé à 34 milliards de dollars mais demeure un fardeau pour l'économie nationale, en attendant ce nouveau modèle de croissance, toujours en gestation, qui doit créer de la richesse et des emplois, par milliers. Pour le moment, les Algériens en sont à subir une féroce flambée des prix qui risque d'hypothéquer cet espoir. Revenir à ces «fondamentaux» véhiculés par le «coup de gueule» du SG de l'Ugta sera salutaire.