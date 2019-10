L’Arpce contre-attaque ! Après les accusations du consulat de France, l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques « pond » à son tour, un communiqué. « Suite aux informations partagées sur les réseaux sociaux et reprises par certains médias sur la coupure des services d’accès Internet au niveau du centre VFS Global, dans le cadre de la collecte des demandes de visas pour le compte du consulat général de France à Alger, l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce ) tient à préciser que toute exploitation d’un réseau virtuel privé (VPN) en dehors du cadre réglementaire représente une violation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur », souligne l’Arpce dans un communiqué. « L’exploitant est tenue de le déclarer et de se conformer au dispositif mis en place. Aussi, l’Autorité de régulation en vertu des lois et règlements régissant les communications électroniques en Algérie demeure au service de l’ensemble des exploitants pour le traitement de leurs dossiers, dès leur réception, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur », justifie la même source. Un « justificatif » à la coupure d’Internet qui a touché, dimanche dernier, le centre VFSGlobal. Ce qui a contraint le consulat à suspendre la réception des dossiers visas et leur traitement. « Le centre VFS Global est privé des accès Internet indispensables à son fonctionnement », a précisé le consulat de France juste avant le communiqué de l’Arpt. « Le centre visa est à l’arrêt depuis ce matin , suite à une décision unilatérale de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce), prise sans préavis et sans notification que le centre VFS Global d’Alger est privé des accès Internet indispensables à son fonctionnement.», dénonce la même source. « À cet effet, le consulat se dit ne plus être en mesure d’instruire les demandes de visa. Aucune instruction n’étant possible, aucune décision ne peut être prise. Aucun visa ne peut être délivré », a-t-il expliqué. Néanmoins, le consulat général a appelé les autorités et l’Arpce à « bien vouloir reconsidérer cette décision et de prendre les mesures provisoires urgentes indispensables au bon fonctionnement du centre VFS Global d’Alger et du consulat général de France à Alger ». W.A.S