Ce jour là, un lundi, il y a exactement une année, il annonçait, depuis In Amenas, à la face du monde, braqué sur un pays en effervescence, que les Algériens retourneraient aux urnes avant la fin de l'année. «Il est opportun de convoquer le corps électoral le 15 septembre et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi», a suggéré le patron de l'armée lors d'une visite d'inspection d'unités militaires dans le Sud-Est du pays. Dans sa recommandation, Gaïd Salah a adressé une sévère mise en garde à ceux qui s'opposaient à la tenue de cette présidentielle, dénonçant la «conspiration de certains partis contre la patrie et le peuple». «Ils n'ont d'autre souci que la critique et le dénigrement», a dénoncé le chef de l'armée, les sommant de «cesser de mettre des obstacles sur le chemin des hommes loyaux qui apportent des initiatives pour faire sortir le pays de la crise». «Au sein de l'Armée (...), nous ne tolérerons aucune tentative d'entrave au travail des institutions de l'Etat. Pas de place aux tergiversations. Les propos du général résonnaient comme un ordre qui devait être traduit en actes par le président par intérim Abdelkader Bensalah. Coup de tonnerre dans les cieux des capitales étrangères. Comment est-ce possible? Le chef d'état-major algérien était-il à ce point fou pour se lancer à la conquête de l'impossible? La rentrée sociale de cette année 2019 s'annonçait brûlante. Tous les voyants du pays avaient viré au rouge. Le Mouvement populaire, déclenché le 22 février entamait son septième mois et le pays s'était enlisé dans une situation de blocage politique et de marasme économique. «Le panel de dialogue et de médiation», dirigé par l'ancien président de l'APN Karim Younès, donnait l'impression de patauger dans un marécage inextricable. Il n'a satisfait ni les attraits du régime, qui veut aller aussi vite que possible vers une présidentielle ni les aspirations de changements radicaux prônés par le Mouvement populaire. Sans président élu, avec un Parlement croupion et un gouvernement, astreint par la furie de la rue, à un confinement obligatoire, l'Algérie était en apesanteur. Une proie idéale dans la jungle des prédateurs.

Il fallait un chef au gouvernail. C'est dans ces conditions que surgit alors le vieux général animé d'une détermination inflexible. Le défi était immense et la tâche lourde: comment avancer sans dégâts, côte à côte avec une jeunesse, forte de ses rêves et de ses puissantes certitudes. Le terrain était miné. À la gauche du général, des islamistes, tapis dans l'ombre, attendaient patiemment de cueillir le fruit mûr et à sa droite, le bal des ambitieux était lancé sur le refrain bien connu «du soutien indéfectible et à toute épreuve» en attendant que le chef tourne le dos. Cela n'a pas manqué en matière de critiques. À supposer que le général ait commis des erreurs de gestion. Qui n'en commet pas d'ailleurs. Même coupable, l'homme, ballotté par les tempêtes du moment, a tenu bon le gouvernail d'un pays qui a réellement frôlé le chaos. Le Mouvement populaire a été géré sans que la moindre goutte de sang des Algériens ne coule, comme il l'a exactement promis et l'élection présidentielle a bien eu lieu dans les délais impartis, comme il l'a exactement promis. Sa dernière apparition publique remontait au 19 décembre 2019, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier, dans un geste prémonitoire, a élevé le général Gaïd Salah à la dignité de «Sadr» dans l'Ordre national du mérite, habituellement réservé aux chefs d'Etat. Il décèdera quatre jours plus tard, pour recevoir un hommage populaire digne d'un grand chef d'Etat.