Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a examiné, avec l'ambassadeur d'Ukraine à Alger, Maksym Sobh, les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, dans ce secteur. La rencontre a été une occasion de passer en revue les relations entre les deux pays, dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, et d'examiner les mécanismes de leur promotion et leur renforcement. Hamidou a mis l'accent sur l'impératif d'actualiser le projet d'accord-cadre et d'oeuvrer ensemble pour l'instauration d'un cadre juridique et réglementaire des relations avec l'ouverture de perspectives prometteuses de coopération bilatérale, en vue de promouvoir le partenariat exceptionnel qui lie les deux pays, dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, notamment en matière de formation, de tourisme médical et d'artisanat. Le diplomate ukrainien a exprimé «sa disponibilité à oeuvrer au développement des relations de coopération et de partenariat avec l'Algérie, notamment dans le secteur du tourisme et de l'artisanat, pour l'instauration d'un partenariat effectif et actif entre les différents opérateurs et acteurs touristiques des deux pays». Les deux parties ont mis en avant l'importance d'échanger les expériences dans le tourisme médical en particulier et de participer aux différentes manifestations touristiques organisées en Ukraine, afin de faire la promotion du produit algérien et des atouts touristiques de l'Algérie. À cette occasion, les deux responsables ont convenu de poursuivre les efforts et d'intensifier les rencontres entre les acteurs touristiques pour consolider les ponts de coopération et de partenariat au mieux des intérêts des deux pays.