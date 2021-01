Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, et Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme étaient en visite d’inspection jeudi dernier au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Sur place, Mohamed Hamidou s’est penché sur l’épineux problème des hôtels publics, alors que Kaoutar Krikou s’est, pour sa part, intéressée aux conditions des femmes rurales et des femmes au foyer.

Devant les responsables locaux et les responsables du secteur, le ministre du Tourisme a jugé anormal que les travaux de réhabilitation des hôtels publics de la wilaya prennent des années sans être réceptionnés, critiquant au passage la méthode choisie par les gestionnaires du secteur qui ont lancé les travaux au même moment, engendrant la fermeture de tous les établissements hôteliers, dont dispose la wilaya, dont la vocation première est le tourisme. En effet, sur les sept hôtels dont les travaux de réhabilitation ont été lancés en 2016, seul «Le Bracelet d’Argent» de Béni Yenni a vu les travaux prendre fin en 2020. L’établissement a été remis en service, pour rappel, le mois de février dernier. Pour sa part, l’hôtel «Tamgout» situé dans la région de Yakouren pourrait connaître une nouvelle dynamique après la prochaine reprise du travail de sa réhabilitation. Selon le ministre, l’avis d’appel d’offres pour le choix de l’entreprise qui sera chargée de ces travaux sera lancé la semaine prochaine. Un lancement qui interviendra parallèlement à une réunion annoncée également par Mohamed Hamidou au sujet des cinq établissements hôteliers publics dont les chantiers de réhabilitation sont à l’arrêt. En effet, selon le ministre, cette réunion visant à trouver des solutions urgentes à ce problème, regroupera tous les intervenants comme les responsables du secteur, les responsables locaux, les bureaux d’études, ainsi que les groupes gestionnaires. En tout état de cause, la réunion sera, assure le ministre, sanctionnée par des dates précises de réception des travaux de réhabilitation. Toujours dans la même wilaya, mais sur un autre chapitre, Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme s’est intéressée aux conditions de la femme rurale et de la femme au foyer au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. ors d’une visite à une exposition des métiers de l’artisanat, la ministre s’est enquis de la situation de cette catégorie sociale, dont beaucoup d’intervenantes ont soulevé les problèmes rencontrés au quotidien. Ayant bénéficié de projets de petits métiers, les femmes rurales attendent un accompagnement plus présent et plus efficace. olutions avec plus d’efficacité.