Les faiblesses qui caractérisent le tourisme algérien sont nombreuses. On citera essentiellement, l’inadaptation des transports aériens et maritimes, en programme et en tarifs, aux besoins du tourisme national et international, l’environnement repoussant, une utilisation insuffisante des technologies de l’information et de la communication, un système financier inadapté. Et plus intrinsèquement, on rajoutera le manque de professionnalisme, la sous-qualification des personnels dans l’exercice des métiers de l’hôtellerie et du tourisme, l’insuffisance de visibilité, à l’international, de la destination Algérie, les carences managériales à tous les niveaux de l’entreprise hôtelière et touristique et le déficit en image. Ce constat des carences du tourisme est tout ce qu’il y a de plus vrai, même s’il n’est pas exhaustif. Tout ce qu’il y a de plus actuel. Et il ne date pas d’aujourd’hui. Mais d’il y a déjà un lustre. Il a été établi par les participants aux 1ères « Assises nationales et internationales du tourisme » qui se sont tenues, il y a de cela, 11 ans déjà et qui avaient abouti à l’élaboration du « Schéma directeur de l’aménagement touristique ». La conclusion que nous serons amenés à tirer, et de façon irréfragable, est que rien, apparemment, n’a changé. Ou très peu. Au plan des statistiques, l’Algérie reste bon dernier dans le Bassin méditerranéen et dans le Maghreb. En entrées, en recettes, en emplois et en part du PIB. En effet, l’Algérie n’a reçu que moins de 6% des entrées pour l’année écoulée enregistrées dans les pays de l’Afrique du Nord et un pourcentage désespérément bas en l’envisageant dans le Bassin méditerranéen. La part du tourisme dans le PIB reste inférieure, soit presque autant qu’il y a 10 ans, alors que celui des autres pays du Maghreb arrive allègrement à 6%. Les recettes du tourisme par rapport aux recettes méditerranéennes, demeurent tristement résiduelles. Quant aux vacances estivales des Algériens, elles restent, pour l’essentiel, à l’étranger, à défaut d’une offre potentiellement acceptable. Les autres pans de l’activité touristique ne sont pas en reste. Les prestations hôtelières, à l’exception des établissements des grandes chaînes hôtelières nationales ou étrangères, restent terriblement médiocres. Le thermalisme algérien en tant que produit touristique reste, malgré l’avancée considérable qu’il a connu sous l’impulsion du Groupe HTT, le plus pauvre du Maghreb. Le système bancaire est encore très en deçà des attentes des investisseurs et du réseau de commercialisation des produits touristiques, en l’occurrence les tour-opérateurs et agences de voyages. L’appareil de formation hôtelière est encore loin des attentes de l’emploi et des métiers et l’essentiel des programmes et des moyens didactiques s’avère obsolète pour bon nombre d’écoles, sans ouverture sérieuse vers la technologie hôtelière et touristique développée de par le monde. Alors qu’en est-il de ce Sdat qui, lors des 1ères et 2ème assises, a fait un état des lieux et proposé une série de mesures pour mener loin le tourisme algérien en l’arrimant à la marche irrépressible du tourisme mondial. Ne dit-on pas que les bonnes réponses ne viennent que de bonnes questions ? Alors, a-t-on mal posé les problèmes ou a-t-on proposé les mauvaises solutions ? Le diagnostic était-il insuffisant ou est-ce l’ambition qui était démesurée par rapport aux réalités du terrain, aux capacités réelles de ceux qui ont la charge du tourisme pour aller de l’avant ou était-ce simplement l’immensité de la tâche qui rendait l’effort vain, superfétatoire. Des motifs de satisfaction et d’optimisme ? Oui, sans aucun doute. Comme ces opérations de rénovation qu’ont connues quelques hôtels sahariens sous la houlette du Groupe HTT et des chaînes hôtelières El Aurassi, El Djazaïr et l’EGT Centre. Une grande avancée dont des dividendes substantiels seront tirés au profit de la destination saharienne.

Il y a aussi ces deux écoles hôtelières, celles de l’Eshra, l’une à Alger et l’autre à Oran, qui montrent la voie pour une formation de qualité et en adéquation avec les exigences de l’hôtellerie moderne. Mais cela reste indéniablement insuffisant. Et le chemin est encore long. A commencer par mobiliser les moyens requis pour être à la hauteur des ambitions de faire de l’Algérie une véritable destination touristique, capable de répondre aux besoins de développement économique et aux attentes des citoyens en matière de séjours vacances et de loisirs. La réussite est possible. Et l’Algérie en vaut le sacrifice.