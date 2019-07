La scène politique nationale vit au rythme des décantations, la classe politique affûte ses armes en s’impliquant dans la formulation des initiatives et des propositions dans la perspective de mettre en branle une feuille de route qui fera de la convergence entre toutes les forces politiques en présence son maître-mot. Le Mouvement populaire ne faiblit pas, sa dynamique prend du souffle, la mobilisation est intacte. L’élan populaire du 22 février marquera son 20 ème vendredi, une manifestation qui coïncidera avec la fête de l’Indépendance et de la jeunesse, à savoir le 5 Juillet 1962. Cette date historique est aussi revendiquée par la majorité du peuple dans la perspective de libérer l’homme après avoir libéré la terre. Le 20ème vendredi du mouvement populaire est face à des enjeux multiples, les contradictions et les interférences s’expriment vertement en son sein, les revendications sont hétéroclites, les démarches sont différentes et parfois disparates et composites. La question du dialogue n’est pas perçue comme cela est reflété par la classe politique qui essaye d’aborder la problématique liée à la crise politique qui ronge le pays en proposant des solutions quant à une sortie de crise à travers la mise en œuvre d’un mécanisme de dialogue national qui aura trait à débattre de la prochaine étape qui consiste à mettre en place un mode opératoire en mesure de parer à la crise et à l’impasse institutionnelle qui guette l’Etat et ses institutions. Ce tableau et les éventualités qui se présentent en termes d’approches quant aux solutions possibles à a crise politique fait face à une demande accrue au sein du mouvement populaire d’opérer le changement radical et en finir avec les symboles du régime oligarchique via une démarche qui ne s’accommode pas avec la feuille de route établie par le pouvoir effectif, à savoir l’institution militaire.

Les tenants du statu quo insistent sur la voie légale et constitutionnelle, à savoir le maintien du processus électoral dans le cadre des artifices juridiques tels que stipulés dans la loi fondamentale. L’atmosphère est alimentée par des mesures répressives faites d’arrestations de citoyens lors des manifestations. Cette évolution ne favorise pas un vrai dégel susceptible d’asseoir les jalons d’un processus politique qui pourrait participer dans l’ancrage démocratique et le changement souhaité par l’immense majorité des Algériens et des Algériennes. Le vendredi 20 s’annonce très décisif quant à la conjoncture politique du pays, surtout que la date en perspective, à savoir le rendez-vous de 6 juillet sera consacré à un débat national sous la forme d’une conférence de dialogue où sera abordée la question de la feuille de route de sortie de crise. La classe politique en général et l’opposition en particulier sont appelées à s’impliquer dans cette dynamique et négocier les issues qui puissent être conformes à leurs visions de principe du règlement de la situation politique qui dure depuis 4 mois. Le chef d’Etat par intérim prépare une approche politique qui sera proposée à la classe politique et la société civile. Les prochains jours verront le champ politique animé par des événements qui détermineront la boussole du pays en termes de processus et d’évolution de la situation. La problématique réside dans le blocage qui est devenu une sorte d’épée de Damoclès sur la tête de toute volonté sincère et crédible qui vise le changement en tenant compte des aspirations et des attentes des couches larges du peuple algérien avide de démocratie et de liberté. L’acte électoral est soulevé dans un cadre qui rappelle les Algériens des séries de fraudes qui ont entaché les scrutins successifs dans les annales politiques du pays depuis l’indépendance. L’enjeu se situe au niveau des garanties que les tenants du statu quo doivent faire en guise de preuve d’aptitude pour permettre au pays de sortir de son impasse institutionnelle et œuvrer pour un compromis historique susceptible d’endiguer les clivages et d’aplatir les malentendus qui taraudent la scène politique. La situation du pays ne peut tolérer encore du temps perdu et des atermoiements qui ne font qu’exacerber la crise et aggraver le cours des choses.