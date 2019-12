Les évènements du 11 Décembre 1960 constitue un tournant sans égal, dans l’histoire et la lutte pour l’indépendance dans laquelle s’était engagé le peuple algérien depuis la date butoir du 1er Novembre 1954. En dépit, de son importance, cet épisode reste pourtant méconnu, pour ne pas dire passé sous silence. Dans son livre Droit d’évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris, Mohamed Ghafir dit Moh Clichy, revient sur cette journée où tout a basculé. Ce jour-là, des millions d’Algériens investissent les grands quartiers de la ville d’Alger, en arborant le drapeau vert, blanc et rouge, et scandant des slogans favorables au FLN et au Gouvernement provisoire de la République algérienne (Gpra). D’ailleurs, le moudjahid, responsable de la région Nord de Paris de 1956 à 1962, déplore cette mise sous scellés d’une partie importante de l’histoire de l’Algérie et de son indépendance et déclare : «Par leur lutte pour l’indépendance, les Algériens ont disqualifié le colonialisme et ses horreurs, et en ont fait une affaire mondiale, attirant ainsi l’attention de toutes les institutions existant à l’époque en mettant la France devant le fait accompli», avant d’ajouter : «La mise en lumière de notre Histoire est un pas important pour notre avenir, nous n’avons ni le droit de la falsifier ni le droit de mal la transmettre. Les générations de jeunes Algériens ont le droit de connaître leur passé pour mieux appréhender leur avenir», insiste Mohamed Ghafir. Pour ce dernier, ce qui a conduit à cette mobilisation historique est le désir des Algériens de répondre au général De Gaulle qui avait déclaré : «Algérie algérienne».

La mobilisation, encadrée par le FLN, avait donné des instructions à la population: «Lancer des slogans qui allaient à l’encontre de la déclaration du général De Gaulle», nous explique Mohamed Ghafir. «A vrai dire, la nuit du 10 au 11 décembre, des manifestations spontanées, en réponse aux déclarations du général De Gaulle, notamment à Aïn Témouchent ou à Algeront eu lieu. Mais le FLN a vite fait d’encadrer ces manifestants, il devait aussi montrer sa force et donner les slogans suivants : «Algérie musulmane», «Négociez avec le Gpra l’indépendance totale de l’Algérie». Il affirmera, en outre, que ces évènements sont le résultat de longues années de mobilisation et de résistance de la population algérienne, que ce soit sur le territoire national ou sur le territoire européen, c’est-à-dire en France et ce depuis de longues années, selon lui. Le prélude commencera depuis 1945, avec les promesses d’indépendance non tenues par la France.