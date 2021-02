C'est en présence de hauts cadres et responsables de la Gendarmerie nationale que le colonel Azil Nabil commandant du groupement de Constantine a animé dans l'après-midi de dimanche, une conférence de presse dans laquelle il rendra compte des activités de ce corps d'élite durant l'année 2020, soulignant à la presse présente en force que l'objectif essentiel de cette rencontre est de faire parvenir à la population une information crédible, notamment que les médias constituent le pont entre la gendarmerie et le citoyen permettant à ce dernier d'être au courant des évènements. Le conférencier dressera un tableau exhaustif de l'exercice des éléments de la Gendarmerie nationale à travers la wilaya dévoilant les chiffres réalisés durant cette période. Des chiffres en hausse comme nous avons pu le constater dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, notamment le trafic de drogue. À propos de cette hausse, l'intervenant a expliqué que cela était dû à une révision du plan et la stratégie de travail, mais aussi à une révision de la carte de criminalité qui a donné des résultats plus que satisfaisants en matière de lutte contre le crime en tous genres. Un autre facteur est à prendre en considération, également, c'est la révision du Code pénal. Par ailleurs, le conférencier a souligné que les unités de la Gendarmerie nationale ont traité aussi un nombre important d'affaires liées à la corruption, mais malheureusement, il ne peut communiquer sur ce sujet précis, sachant que cela relève des prérogatives de la justice; il doit appliquer le droit de réserve. Ainsi en matière de chiffres, il a été question du traitement de pas moins de 1538 affaires en matière de criminalité en 2020, soit une hausse de 20% par rapport à 2019. À ce même sujet les crimes commis contre les personnes ont atteint la nombre de 738 affaires soit 48% sur les affaires enregistrées tandis que les affaires contre les biens d'autrui constituent 537 affaires soit 35% de hausse. En ce qui concerne le crime organisé durant l'année 2020, la Gendarmerie nationale a enregistré 350 affaires avec une hausse de 63% comparé à l'année précédente. Sur les 350 affaires enregistrées, 232 concernent le kif traité et les psychotropes. À ce sujet le conférencier précise que ses unités ont saisi 13,55 kg de kif et 35179 gélules équivalent à 2 milliards 814 millions de centimes. À cela s'ajoute le traitement de 16 affaires de faux billets, documents et véhicules ainsi que d'autres affaire relatives au vol de véhicules, dont une douzaine a été récupérée.