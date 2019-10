La thérapie par thrombolyse réduit amplement la proportion des décès. Ce bénéfice général est démontré en dépit d’une augmentation du nombre des accidents cardiovasculaires et d’une augmentation des hémorragies intracrâniennes symptomatiques. L’EHU d’Oran, par le biais de l’unité AVC relevant du service de neurologie, assure, depuis 2015, cette technique. Les résultats obtenus sont encourageants. Révolutionnaire est cette technique qui, dans un passé récent, était dispensée dans des grands hôpitaux européens avant que les spécialistes algériens n’estiment juste que «cette thérapie soit introduite et exercée facilement en Algérie ».

Pourquoi pas ? Tant que la volonté, les moyens humains et le savoir-faire existent ? C’est à cette réponse que l’on a estimé juste de mettre le paquet pour sauver des dizaines de vies humaines aussi bien des AVC que des séquelles des accidents cardio-vasculaires. À la faveur de ces nouvelles trouvailles, le traitement des AVC est devenu comme le petit soin que l’on prodigue contre le petit bobo. Toutefois, il est nécessaire d’évacuer, à temps, la victime de l’attaque cardio-vasculaire. Le docteur Mansouri a mis en place tous les outils permettant aux praticiens d’exercer cette technique et aux malades d’en bénéficier tout en songeant à la Caisse nationale en lui épargnant les dépenses colossales déboursées, dans le passé, par le cadre des prises en charge des malades se soignant à l’étranger. C’est donc vers les soins de haut niveau, vocation initiale de ce géant hôpital mis en place dans le cadre de la révision de la carte sanitaire de la wilaya d’Oran. 150 malades ont été sauvés.