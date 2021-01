Les transporteurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Pour cause, ils ont repris leurs activités, depuis hier, en empruntant «régulièrement» les routes du pays, après plus de 9 mois d'inactivité. C'est le gouvernement qui a décidé, ce jeudi, de lever la restriction concernant l'activité du transport inter-wilayas dans le cadre de l'allégement des mesures préventives contre la propagation du coronavirus.

Une décision très attendue par les professionnels qui ont poussé un ouf de soulagement après un arrêt qui a duré depuis le mois de mars dernier, dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la propagation du coronavirus.

Ils peuvent donc enfin reprendre leur activité, mais seront soumis à un protocole strict. Il faut savoir, en effet, que le déconfinement de ce mode de transport est basé sur la prudence. Le communiqué des services du Premier ministère, a précisé que «la reprise progressive et contrôlée concernera le transport inter-wilayas par train, par autocars et par taxis, avec la limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités pour les bus et autocars, cinq personnes pour les véhicules à neuf places et quatre personnes pour les véhicules à sept places».

Pour reprendre l'activité, les concernés doivent respecter les mesures sanitaires précitées, en plus de la désinfection régulière de la voiture, et la mise à disposition du client, d'une solution hydro-alcoolique.

Le communiqué du Premier ministère précise dans ce sens que «la reprise progressive et contrôlée des activités de transport sera autorisée sous réserve que les protocoles sanitaires soient scrupuleusement respectés avec la sensibilisation des voyageurs sur le strict respect des règles de prévention et l'implication des partenaires sociaux et des représentants des transporteurs sur la sensibilisation, la responsabilisation et le signalement des manquements».

Ce sont les services de sécurité qui veilleront à l'application desdites mesures de précautions.

Le même communiqué rapporte que «les services de sécurité ont été instruits de veiller au respect des mesures de prévention et de protection et des protocoles sanitaires adoptés pour chaque mode de transport par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et de l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants».

Pour ce qui est de la reprise des autres modes de transport tels que le métro et le téléphérique, celle-ci se fera «dans une seconde étape, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique», a fait savoir la même source. Le Premier ministre a, par ailleurs, décidé la continuité des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique concernant la totalité des dessertes de et vers les wilayas du sud du pays et 50% des vols desservant celles du nord du pays, avec la mise en oeuvre et le strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs.

Sur les autres aspects, on retiendra la levée du confinement partiel de 20 heures à 5 heures du matin pour un certain nombre de wilayas, le maintien pour une vingtaine d'autres. En raison de la «hausse persistante» des cas de contamination au nouveau coronavirus enregistrée ces dernières semaines, le gouvernement a, en effet, décidé, de reconduire pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays. Les wilayas concernées sont Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'sila, Mascara, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras, Tipasa, Aïn Témouchent et Relizane. Le gouvernement a également décidé de desserrer l'étau au niveau des wilayas dont la situation sanitaire connaît une nette amélioration. Il s'agit des wilayas de Adrar, Tiaret, Ouargla, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued et Khenchela.