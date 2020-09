Des «résultats de qualité» ont été réalisés, durant la période du 25 août au 1er septembre, par des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la criminalité organisée, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée, des unités et des détachements de l’ANP ont exécuté, durant la période du 25 août au 1er septembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité, qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national», souligne le communiqué. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP «ont découvert et détruit, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées à Tébessa, Médéa, Chlef et Djelfa, 11 bombes de confection artisanale, alors que deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été respectivement arrêtés à Ouargla et à Tlemcen». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des garde-frontières «ont saisi, lors d’une patrouille de fouille et de recherche menée près de Djeniene Bourezg, wilaya de Naâma, une grande quantité de kif traité s’élevant à quatre quintaux et 86,75 kilogrammes, tandis qu’un détachement combiné de l’ANP a saisi, à Béni Ouennif, wilaya de Béchar, une autre quantité de la même substance, s’élevant à trois quintaux», ajoute le communiqué. D’autres opérations et non des moindres ont été menées, durant la même période par les éléments de l’ANP, qui réalisent un travail magistral pour les sécurisations des frontières