La cour de justice de Baïnem, sise Bab El Oued, a acquitté, hier matin, cinq détenus. Il s’agit de Kamel Belahkal, Ali Okbi, Idir Ali, Boudjamil Mohand et Karoun Hamza, les cinq jeunes hommes ont quitté la prison d’El Harrach, hier en début d’après-midi.C’est le 23 octobre que les cinq citoyens on été jugés, par le même tribunal. Après plus de 10 jours d’attente, le verdict est tombé, au grand bonheur des détenus et de leurs parents. Ceci n’a pas tardé à provoquer la liesse aux alentours du tribunal et de la prison d’El Harrach. Depuis quelques semaines, l’actualité nationale est marquée par les procès, de ce qui est désormais appelé l’affaire du drapeau amazigh. A noter que lundi et mardi derniers, le tribunal de Sidi M’hamed a rendu des verdicts différents à l’encontre d’une vingtaine de personnes accusées.