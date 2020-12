Au lendemain de l’apparition du président de la République Abdelmadjid Tebboune, sur toutes les chaînes de télévision, les Annabis n’ont eu de sujet de discussion que l’état de santé et ce message diffusé par vidéo, par le président sur son compte officiel Twitter, depuis son lieu de convalescence en Allemagne. La délivrance était perceptible chez tout un chacun. Le Cours de la révolution était comme à chaque fois, le lieu de prédilection pour parler de tout événement. Celui de l’apparition du chef de l’état en était un. Fortement réconfortés après avoir vu le président Tebboune, les Annabis de toutes franges sociales, bien que le voyant amaigri, ont extériorisé la peur qui leur extirpait le ventre, depuis son évacuation le 28 octobre dernier en Allemagne.

Ainsi, après une absence de presque deux mois, l’apparition de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, et le message riche en connotations, adressé aux Algériens, a mis fin à toutes les polémiques, mais surtout aux fake news ayant accompagné son absence. Hier, les Annabis très rassurés, ont prié Dieu pour la préservation de la santé et la vie de « Notre président », comme ils se sont accordés à le dire. Les habitants d’Annaba, n’ont jamais douté de cet homme qui, selon plusieurs citoyens, « était au rendez-vous de l’anniversaire de son élection présidentielle». Une élection, ont souligné bon nombre d’Annabis, qui « était porteuse d’espoir à plus d’un titre». Après une période de flottement et d’incertitude, les Annabis retrouvent tout autant que leurs concitoyens Algériens, un président égal à lui-même et à ses engagements, répondant à leurs aspirations comme qualifiés par le président de « légitimes ». Pour les habitants d’Annaba, Abdelmadjid Tebboune est l’homme qui « dans les moments les plus dangereux, a préservé l’Algérie de l’aventurisme et des manœuvres hostiles qui ont failli torpiller le pays et le peuple», a noté un groupe de retraités sur le Cours de la révolution. De l’autre côté, des jeunes sirotant un thé chez l’Ours polaire ont rétorqué : «Tebboune est le premier à avoir concrétisé les engagements pris lors de sa campagne électorale. »