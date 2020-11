L'année 2020, impactée par la pandémie mondiale du coronavirus, ne se terminera pas sans un lot de bonnes nouvelles. Le directeur du laboratoire allemand BioNTech, qui travaille avec l'américain Pfizer sur un vaccin contre le virus qui a suspendu la vie dans le monde entier, a estimé, jeudi dernier, «possible» son autorisation et sa distribution d'ici à la fin de l'année. Mais la primauté sera réservée bien évidemment aux pays producteurs. Le vaccin de Pfizer-BioNTech sera ainsi distribué dans les semaines à venir aux États-Unis et l'Union européenne.

L'autorisation a été déposée, hier, en urgence par le laboratoire à l'Agence américaine des médicaments (FDA). Une information confirmée par le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar. «Il y a une chance pour que nous puissions encore obtenir cette année l'autorisation aux États-Unis ou en Europe, ou dans les deux régions», a assuré le directeur de BioNTech avant de préciser «il est possible que nous puissions livrer des vaccins en décembre». Comme l'Agence européenne des médicaments (EMA) est en discussions quotidiennes avec son homologue américaine, il faut s'attendre donc à une harmonisation dans la délivrance des autorisations. Cinquante millions de doses de ce vaccin, qui a démontré une efficacité de 95%, seront produites d'ici la fin 2020 et plus de 1,3 milliard courant 2021. Mais déjà, une précommande de 200 millions de doses a été faite par l'Union européenne avec une option de 100 millions de doses supplémentaires.

En plus de l'Europe, les Etats-Unis ont annoncé en juillet dernier payer 1,95 milliard de dollars pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin BioNtech-Pfizer. Le Japon a également conclu un accord avec les deux entreprises pour s'assurer

120 millions de doses. Il y a également le Canada (20 millions de doses), le Royaume-Uni (30 millions de doses), le Pérou (9,9 millions de doses), le Costa-Rica (3 millions de doses) et la Nouvelle-Zélande (1,5 million de doses). C'est dire que pour voir arriver le vaccin en Algérie, il faudra attendre encore quelques mois.

L'Algérie pourra s'assurer un quota parmi les 1,3 milliard de doses qui seront fabriquées en 2021. Restera par la suite à assurer le transport et le stockage de ce vaccin. Car Pfizer-BioNTech a élaboré un nouveau type de vaccin appelé ARN, qui utilise un petit morceau du code génétique du virus. Lorsqu'il pénètre dans l'organisme, le système immunitaire reconnaît l'agent étranger et commence à l'attaquer.

Le vaccin ARN qui n'a jamais été auparavant approuvé pour une utilisation chez l'homme, doit être conservé à très basses températures (-70°C) et c'est là le premier défi à relever par de nombreux pays dont l'Algérie, à savoir préparer des équipements adéquats pour atteindre ces températures. Administré en deux doses séparées par trois semaines, l'immunité du vaccin n'est pas encore connue mais le directeur de BioNTech estime que «de manière raisonnable, je dirais que le vaccin protégera au moins un an, voire beaucoup plus».

À préciser, enfin, que Pfizer-BioNTech parlent avec «plusieurs organisations», dont les Nations unies, dans l'objectif de «rendre le vaccin disponible partout dans le monde» et de réduire son coût pour le rendre accessible aux pays pauvres.