Le vaccin anti-covid-19 sera gratuit pour les Algériens. C'est ce qu'a révélé, hier, le docteur Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil de l'ordre des médecins et membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

«Oui, le vaccin sera distribué gratuitement», a-t-il répondu sur une question des auditeurs lors de son passage à l'émission L'Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio nationale. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'intervenant a aussi annoncé que «les premières opérations de vaccination pourraient débuter dans le courant du mois de janvier, une fois, que l'OMS se soit définitivement prononcée».

L'expert n'a pas manqué l'occasion de rappeler qu' «après que le président Abdelmadjid Tebboune eut exprimé la volonté d'acquérir les quantités de vaccins, l'Algérie se prépare à passer commande, sous certaines conditions toutefois.» Plus explicite, le docteur Bekkat a, d'un ton rassurant, indiqué que toutes les dispositions d'acquisition du vaccin ont été passées en revue. il s'agit de «l'acquisition des doses de vaccin, leur acheminement vers le pays et leur distribution aux centres chargés des opérations de vaccination», a-t-il détaillé. Selon lui, toujours, l'Algérie choisira le vaccin «qui doit être le plus efficace, tout en n'étant pas trop cher et pas nocif, c'est-à-dire ne pas avoir d'effets secondaires graves». Ce n'est pas tout. L'autre bonne nouvelle est le fait que la campagne de vaccination «va consister à toucher le plus grand nombre de populations», comme expliqué par le docteur Bekkat qui a souligné que «cette dernière se fera «par ordre de priorité». Dans ce sens, notons que dans un entretien accordé à L'Expression en août dernier, l'expert nous avait indiqué qu'afin d'«éviter toute faille dans la lutte contre le coronavirus, je pense qu'il faudrait vacciner en premier lieu, le corps médical, les services de sécurité, les pompiers, les militaires, les personnes vulnérables». Cela avant d'estimer que «la venue d'un vaccin serait également pour parfaire et couronner tous les efforts engagés par les pouvoirs publics dans la lutte contre cette épidémie mondiale». Non loin de ce sillage l'invité de la radio a salué les dernières mesures prises par le gouvernement, en indiquant que «le fait de penser d'ores et déjà à établir un véritable plan de stratégie de campagne de vaccination est d'une importance capitale». Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a, pour rappel, demandé lors d'un Conseil interministériel, la mise en place de deux «Task force». La première a pour mission de proposer la stratégie d'acquisition de vaccin, le plan de vaccination à mettre en oeuvre ainsi que la préparation du personnel appelé à être mobilisé dans la campagne de vaccination. La seconde est chargée de préparer l'organisation de la logistique nécessaire au transport, au stockage et à la distribution du vaccin contre le Covid-19.

Un passeport sanitaire pour la reprise des vols

Dans un autres registre, Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi et de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, a suggéré la mise en place d'un passeport sanitaire anti-Covid-19 par l'OMS pour permettre à l'Algérie la reprise de ses vols avec plus de sécurité. Il a estimé à ce titre que «l'accord sur le passeport sanitaire pour la reprise des vols en Algérie relève des responsabilités de l'OMS et qu'il sera utile de l'adopter». «Toutefois, le passeport qui va être exigé à l'entrée et à la sortie du pays, doit être tout de même uniforme pour tous les pays et mis en place par l'OMS afin d'éviter toute confusion, ou risque de refus du voyageur ou de rejet du passeport dans certains pays», a-t-il estimé.