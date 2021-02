L'Algérie va bientôt recevoir un nouveau lot de vaccin. Il est composé de 200 000 doses du vaccin chinois, Sinopharm. C'est ce qu'a affirmé avant-hier l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Lianhe.

Le diplomate a, en effet, déclaré qu'«un don de 200.000 doses du vaccin chinois anti-Covid sera réceptionné par l'Algérie dans les quelques prochains jours.» Il a également exprimé la disposition de son pays «à continuer à apporter l'appui et l'aide nécessaires, selon les besoins exprimés par l'Algérie», étant donné que la Chine «est un ami précieux et cher à l'Algérie». L'envoi de ce lot important demeure un geste gracieux qui montre la solidarité et l'entraide mutuelle dont l'Algérie et la Chine ont fait preuve, depuis le début de leur lutte contre l'épidémie.

Le diplomate chinois a affirmé dans ce sens que les deux pays «se sont entraidés en toute solidarité pour faire face aux difficultés, s'érigeant en modèle d'unité et de coopération au sein de la communauté internationale en matière de lutte contre la pandémie».

Li Lianhe a rappelé que l'Algérie «fut parmi les premiers pays à avoir apporté une aide médicale urgente à la Chine, de même que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait adressé, lors de l'apparition de la pandémie, un message de solidarité et de condoléances à son homologue chinois, Xi Jinping». «Ce beau geste de l'Algérie», poursuit-il, «a été récompensé par un don fait par la Chine, son gouvernement, son ambassade à Alger, ses sociétés et sa communauté établie en Algérie, sous forme d'une grande quantité de masques de protection, de tests rapides, de respirateurs et

autres produits pour faire face à la pandémie, au profit du peuple algérien ami.» À cela s'ajoute «l'envoi d'une équipe d'experts médicaux pour contribuer à la lutte contre le nouveau coronavirus», a soutenu le diplomate.

Cette dernière a été, pour rappel, envoyée deux fois afin de partager la large expérience que possède la Chine dans la prévention et le contrôle de la Covid-19. L'arrivée du vaccin Sinopharm donnera un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination, qui a vu déjà plusieurs dizaines de milliers de citoyens vaccinés. L'Algérie a, pour rappel, réceptionné pas moins de 100000 doses du vaccin anti-Covid-19, dont 50000 doses de Spoutnik-V et 50000 autres d'AstraZeneca d'Oxford.

La réception d'un autre lot composé de 700000 doses de type AstraZeneca est également prévue avant la fin du mois en cours. L'Inde approvisionnera également le pays avec un million de doses d'AstraZeneca. Il faut savoir aussi qu'il nous faudrait acquérir au moins 40 millions de doses. Un pari ambitieux, mais difficile à tenir. Cela étant donné que la pénurie de vaccins touche plusieurs pays.